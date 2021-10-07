В Украине по состоянию на 7 октября 2021 года уже 12 областей по трем епидпоказателям: повышенная динамика госпитализаций с Covid-19D-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности.
Как сообщает Минздрав, оранжевой зоне из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом соответствуют:
Киевская область — 54,6%;
Полтавская область — 58,3%;
Херсонская область — 62,2%.
Напоминаем, что норма для региона зеленой зоны — не более 50% госпитализированных из всех выявленных больных.
В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом на 100 тыс. населения (норма для региона зеленой зоны — ≤60 ) зафиксирован в:
- Харьковской области — 81,8;
- Херсонской области-76, 7;
- Днепропетровской области — 62,7;
- Запорожской области — 70,4;
- Луганской области — 61,4;
- Черновицкой области — 69,7.
По загруженности коек с кислородом оранжевой зоне соответствуют:
- Донецкая область — 69,0%;
- Харьковская область — 67,4%.
Из-за повышения коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона зеленой зоны — ≤20%) оранжевой зоне также отвечают:
- Житомирская область — 20,9%;
- Сумская область — 23,1%;
- Хмельницкая область — 20,2%.
Но в трех регионах Украины некоторые показатели соответствуют уже красной зоне карантина, это – Харьковская, Запорожская и Херсонская области.