В Украине по состоянию на 7 октября 2021 года уже 12 областей по трем епидпоказателям: повышенная динамика госпитализаций с Covid-19D-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности.

Как сообщает Минздрав, оранжевой зоне из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом соответствуют:

Киевская область — 54,6%;

Полтавская область — 58,3%;

Херсонская область — 62,2%.

Напоминаем, что норма для региона зеленой зоны — не более 50% госпитализированных из всех выявленных больных.

В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом на 100 тыс. населения (норма для региона зеленой зоны — ≤60 ) зафиксирован в:

Харьковской области — 81,8;

Херсонской области-76, 7;

Днепропетровской области — 62,7;

Запорожской области — 70,4;

Луганской области — 61,4;

Черновицкой области — 69,7.

По загруженности коек с кислородом оранжевой зоне соответствуют:

Донецкая область — 69,0%;

Харьковская область — 67,4%.

Из-за повышения коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона зеленой зоны — ≤20%) оранжевой зоне также отвечают:

Житомирская область — 20,9%;

Сумская область — 23,1%;

Хмельницкая область — 20,2%.

Но в трех регионах Украины некоторые показатели соответствуют уже красной зоне карантина, это – Харьковская, Запорожская и Херсонская области.