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Уже 12 областей Украины соответствуют оранжевой зоне

7 октября 2021, 11:05 Лариса Божко
больница
Источник: Depositphotos

В Украине по состоянию на 7 октября 2021 года уже 12 областей по трем епидпоказателям: повышенная динамика госпитализаций с Covid-19D-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности.

Как сообщает Минздрав, оранжевой зоне из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом соответствуют:

Киевская область — 54,6%;
Полтавская область — 58,3%;
Херсонская область — 62,2%.

Напоминаем, что норма для региона зеленой зоны — не более 50% госпитализированных из всех выявленных больных.

В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом на 100 тыс. населения (норма для региона зеленой зоны — ≤60 ) зафиксирован в:

  • Харьковской области — 81,8;
  • Херсонской области-76, 7;
  • Днепропетровской области — 62,7;
  • Запорожской области — 70,4;
  • Луганской области — 61,4;
  • Черновицкой области — 69,7.
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По загруженности коек с кислородом оранжевой зоне соответствуют:

  • Донецкая область — 69,0%;
  • Харьковская область — 67,4%.

Из-за повышения коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона зеленой зоны — ≤20%) оранжевой зоне также отвечают:

  • Житомирская область — 20,9%;
  • Сумская область — 23,1%;
  • Хмельницкая область — 20,2%.

Но в трех регионах Украины некоторые показатели соответствуют уже красной зоне карантина, это – Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19
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