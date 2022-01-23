В Киеве по состоянию на 23 января подтвердили 559 новых случаев коронавируса.

Всего в столице 352 760 случаев инфицирования.

Кто заболел за сутки:

291 женщина в возрасте от 18 до 84 лет;

180 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

45 девочек от 1 до 17 лет;

43 мальчика от 4 до 17 лет.

За день в городе 11 летальных исходов от вируса (6 женщин от 49 до 90 лет и 5 мужчин от 54 до 85 лет). В общей сложности вирус унес жизни 8 437 человек.

В то же время 116 киевлян преодолели коронавирус за сутки, всего – 330 622 человека.

В течение суток – 35 госпитализированных больных коронавирусом и 90 пациентов с подозрением на вирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (121), Оболонском (102) и Днепровском (73).

Напомним, что днем ранее в Киеве подтвердили 1 744 случая коронавируса.

В Украине за минувшие сутки, 22 января, зафиксировано 15 444 новых случая Covid-19. Заболели 2 298 детей и 264 медработника.