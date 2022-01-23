Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Фото Новини

Статистика Covid-19 у Києві: за добу в місті підтвердили понад 550 випадків хвороби

23 Січня 2022, 15:04
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У Києві станом на 23 січня підтвердили 559 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 352 760 випадків інфікування.

Хто захворів за добу:

  • 291 жінка віком від 18 до 84 років;
  • 180 чоловіків віком від 18 до 86 років;
  • 45 дівчаток від 1 до 17 років;
  • 43 хлопчики від 4 до 17 років.
Читайте також:
коронавирусСпалахи Covid-інфекції перестануть бути приводом для актуальних прогнозів – експерти KSE

За день у місті 11 летальних випадків від вірусу (6 жінок від 49 до 90 років і 5 чоловіків від 54 до 85 років). Загалом вірус забрав життя 8 437 осіб.

Водночас 116 киян подолали коронавірус за добу, загалом – 330 622 особи.

Протягом доби – 35 госпіталізованих хворих на коронавірус та 90 пацієнтів з підозрою на вірус та пневмоніями.

коронавірус 23.01.2022

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (121), Оболонському (102) та в Дніпровському (73).

Нагадаємо, що днем раніше у Києві підтвердили 1 744 випадки коронавірусу.

В Україні за минулу добу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нові випадки Covid-19. Захворіли 2 298 дітей та 264 медпрацівники.

Джерело
КМДА
Теги
Київ , КМДА , Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь