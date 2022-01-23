У Києві станом на 23 січня підтвердили 559 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці 352 760 випадків інфікування.
Хто захворів за добу:
- 291 жінка віком від 18 до 84 років;
- 180 чоловіків віком від 18 до 86 років;
- 45 дівчаток від 1 до 17 років;
- 43 хлопчики від 4 до 17 років.
За день у місті 11 летальних випадків від вірусу (6 жінок від 49 до 90 років і 5 чоловіків від 54 до 85 років). Загалом вірус забрав життя 8 437 осіб.
Водночас 116 киян подолали коронавірус за добу, загалом – 330 622 особи.
Протягом доби – 35 госпіталізованих хворих на коронавірус та 90 пацієнтів з підозрою на вірус та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (121), Оболонському (102) та в Дніпровському (73).
Нагадаємо, що днем раніше у Києві підтвердили 1 744 випадки коронавірусу.
В Україні за минулу добу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нові випадки Covid-19. Захворіли 2 298 дітей та 264 медпрацівники.