У Києві станом на 23 січня підтвердили 559 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці 352 760 випадків інфікування.

Хто захворів за добу:

291 жінка віком від 18 до 84 років;

180 чоловіків віком від 18 до 86 років;

45 дівчаток від 1 до 17 років;

43 хлопчики від 4 до 17 років.

За день у місті 11 летальних випадків від вірусу (6 жінок від 49 до 90 років і 5 чоловіків від 54 до 85 років). Загалом вірус забрав життя 8 437 осіб.

Водночас 116 киян подолали коронавірус за добу, загалом – 330 622 особи.

Протягом доби – 35 госпіталізованих хворих на коронавірус та 90 пацієнтів з підозрою на вірус та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (121), Оболонському (102) та в Дніпровському (73).

Нагадаємо, що днем раніше у Києві підтвердили 1 744 випадки коронавірусу.

В Україні за минулу добу, 22 січня, зафіксовано 15 444 нові випадки Covid-19. Захворіли 2 298 дітей та 264 медпрацівники.