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За минулу добу в Україні зафіксовано 25 062 нових випадки Covid-19

23 Лютого 2022, 08:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 25 062 осіб. З них 2 427 дітей і 665 медпрацівників.

Одужали за добу – 37 432 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 297 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 140 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (3 699), Дніпропетровській (2 343), Донецькій (1 523), Полтавській (1 686), Черкаській (1 323) та Київській (1 317) областях.

  • м. Київ – 3 699;
  • Вінницька область – 523;
  • Волинська область – 786;
  • Дніпропетровська область – 2 343;
  • Донецька область – 1 523;
  • Житомирська область – 870;
  • Закарпатська область – 385;
  • Запорізька область – 1 274;
  • Івано-Франківська область – 424;
  • Київська область – 1 317;
  • Кіровоградська область – 414;
  • Луганська область – 701;
  • Львівська область – 557;
  • Миколаївська область – 1 120;
  • Одеська область – 1 142;
  • Полтавська область – 1 686;
  • Рівненська область – 617;
  • Сумська область – 591;
  • Тернопільська область – 372;
  • Харківська область – 676;
  • Херсонська область – 792;
  • Хмельницька область – 1 173;
  • Черкаська область – 1 323;
  • Чернівецька область – 294;
  • Чернігівська область – 369.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 783 835 осіб;
  • одужало –  4 023 033 особи;
  • летальних випадків – 105 229;
  • проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика , Тест , тестування
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