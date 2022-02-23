За минулу добу Covid-19 підтверджений у 25 062 осіб. З них 2 427 дітей і 665 медпрацівників.

Одужали за добу – 37 432 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 297 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 140 осіб.

Коронавірус в регіонах:

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (3 699), Дніпропетровській (2 343), Донецькій (1 523), Полтавській (1 686), Черкаській (1 323) та Київській (1 317) областях.

м. Київ – 3 699;

Вінницька область – 523;

Волинська область – 786;

Дніпропетровська область – 2 343;

Донецька область – 1 523;

Житомирська область – 870;

Закарпатська область – 385;

Запорізька область – 1 274;

Івано-Франківська область – 424;

Київська область – 1 317;

Кіровоградська область – 414;

Луганська область – 701;

Львівська область – 557;

Миколаївська область – 1 120;

Одеська область – 1 142;

Полтавська область – 1 686;

Рівненська область – 617;

Сумська область – 591;

Тернопільська область – 372;

Харківська область – 676;

Херсонська область – 792;

Хмельницька область – 1 173;

Черкаська область – 1 323;

Чернівецька область – 294;

Чернігівська область – 369.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 4 783 835 осіб;

одужало – 4 023 033 особи;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.