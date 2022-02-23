За минулу добу Covid-19 підтверджений у 25 062 осіб. З них 2 427 дітей і 665 медпрацівників.
Одужали за добу – 37 432 особи. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 297 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 3 140 осіб.
Коронавірус в регіонах:
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (3 699), Дніпропетровській (2 343), Донецькій (1 523), Полтавській (1 686), Черкаській (1 323) та Київській (1 317) областях.
- м. Київ – 3 699;
- Вінницька область – 523;
- Волинська область – 786;
- Дніпропетровська область – 2 343;
- Донецька область – 1 523;
- Житомирська область – 870;
- Закарпатська область – 385;
- Запорізька область – 1 274;
- Івано-Франківська область – 424;
- Київська область – 1 317;
- Кіровоградська область – 414;
- Луганська область – 701;
- Львівська область – 557;
- Миколаївська область – 1 120;
- Одеська область – 1 142;
- Полтавська область – 1 686;
- Рівненська область – 617;
- Сумська область – 591;
- Тернопільська область – 372;
- Харківська область – 676;
- Херсонська область – 792;
- Хмельницька область – 1 173;
- Черкаська область – 1 323;
- Чернівецька область – 294;
- Чернігівська область – 369.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 4 783 835 осіб;
- одужало – 4 023 033 особи;
- летальних випадків – 105 229;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.