За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 25 062 человек. Из них 2 427 детей и 665 медработников.

Выздоровели за сутки – 37 432 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 297 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 140 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (3 699), Днепропетровской (2 343), Донецкой (1 523), Полтавской (1 686), Черкасской (1 323) и Киевской (1 317) областях.

г. Киев — 3 699;

Винницкая область — 523;

Волынская область — 786;

Днепропетровская область — 2 343;

Донецкая область — 1 523;

Житомирская область — 870;

Закарпатская область — 385;

Запорожская область — 1 274;

Ивано-Франковская область — 424;

Киевская область — 1 317;

Кировоградская область — 414;

Луганская область — 701;

Львовская область — 557;

Николаевская область — 1 120;

Одесская область — 1 142;

Полтавская область — 1 686;

Ровенская область — 617;

Сумская область — 591;

Тернопольская область — 372;

Харьковская область — 676;

Херсонская область — 792;

Хмельницкая область — 1 173;

Черкасская область — 1 323;

Черновицкая область – 294;

Черниговская область — 369.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 4 783 835 человек;

выздоровело — 4 023 033 человека;

летальных исходов — 105 229;

проведено ПЦР-тестирований — 19 477 406.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.