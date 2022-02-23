За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 25 062 человек. Из них 2 427 детей и 665 медработников.
Выздоровели за сутки – 37 432 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 297 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 140 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (3 699), Днепропетровской (2 343), Донецкой (1 523), Полтавской (1 686), Черкасской (1 323) и Киевской (1 317) областях.
- г. Киев — 3 699;
- Винницкая область — 523;
- Волынская область — 786;
- Днепропетровская область — 2 343;
- Донецкая область — 1 523;
- Житомирская область — 870;
- Закарпатская область — 385;
- Запорожская область — 1 274;
- Ивано-Франковская область — 424;
- Киевская область — 1 317;
- Кировоградская область — 414;
- Луганская область — 701;
- Львовская область — 557;
- Николаевская область — 1 120;
- Одесская область — 1 142;
- Полтавская область — 1 686;
- Ровенская область — 617;
- Сумская область — 591;
- Тернопольская область — 372;
- Харьковская область — 676;
- Херсонская область — 792;
- Хмельницкая область — 1 173;
- Черкасская область — 1 323;
- Черновицкая область – 294;
- Черниговская область — 369.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 4 783 835 человек;
- выздоровело — 4 023 033 человека;
- летальных исходов — 105 229;
- проведено ПЦР-тестирований — 19 477 406.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.