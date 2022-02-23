Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 25 062 новых случая Covid-19

23 февраля 2022, 08:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 25 062 человек. Из них 2 427 детей и 665 медработников.

Выздоровели за сутки – 37 432 человека. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 297 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 140 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (3 699), Днепропетровской (2 343), Донецкой (1 523), Полтавской (1 686), Черкасской (1 323) и Киевской (1 317) областях.

  • г. Киев — 3 699;
  • Винницкая область — 523;
  • Волынская область — 786;
  • Днепропетровская область — 2 343;
  • Донецкая область — 1 523;
  • Житомирская область — 870;
  • Закарпатская область — 385;
  • Запорожская область — 1 274;
  • Ивано-Франковская область — 424;
  • Киевская область — 1 317;
  • Кировоградская область — 414;
  • Луганская область — 701;
  • Львовская область — 557;
  • Николаевская область — 1 120;
  • Одесская область — 1 142;
  • Полтавская область — 1 686;
  • Ровенская область — 617;
  • Сумская область — 591;
  • Тернопольская область — 372;
  • Харьковская область — 676;
  • Херсонская область — 792;
  • Хмельницкая область — 1 173;
  • Черкасская область — 1 323;
  • Черновицкая область – 294;
  • Черниговская область — 369.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 4 783 835 человек;
  • выздоровело — 4 023 033 человека;
  • летальных исходов — 105 229;
  • проведено ПЦР-тестирований — 19 477 406.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, получили две дозы – 15 175 097 человек, получили дополнительную дозу – 27 458 человек, бустерную дозу – 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика , Тест , тестування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь