Три регіони України відповідають показникам червоної зони карантину, це – Харківська, Запорізька та Херсонська області.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– За минулий тиждень показник захворюваності на коронавірус збільшився на 35%, рівень госпіталізацій – на 34%. Водночас рівень госпіталізацій випереджає виписки на 50%, – зазначив Юрій Ганиченко.

Крім того, значно збільшилася кількість летальних випадків.

– Добова смертність за останні два тижні подвоїлася, – додав спікер.

Окрім трьох регіонів, які уже формально відповідають критеріям червоного рівня епіднебезпеки.

У зоні ризику перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

З середини вересня в Україні значно погіршилася епідситуація. За оновленими даними МОЗ, у країні виявили понад 12 тис. нових хворих. Експерти прогнозують, що кількість й надалі зростатиме, через що країні загрожує посилення карантинних заходів. Щоб уберегтися від вірусу, громадян закликають активно вакцинуватися.

Джерело: KSE