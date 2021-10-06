Три регіони України відповідають показникам червоної зони карантину, це – Харківська, Запорізька та Херсонська області.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
– За минулий тиждень показник захворюваності на коронавірус збільшився на 35%, рівень госпіталізацій – на 34%. Водночас рівень госпіталізацій випереджає виписки на 50%, – зазначив Юрій Ганиченко.
Крім того, значно збільшилася кількість летальних випадків.
– Добова смертність за останні два тижні подвоїлася, – додав спікер.
Окрім трьох регіонів, які уже формально відповідають критеріям червоного рівня епіднебезпеки.
У зоні ризику перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.
З середини вересня в Україні значно погіршилася епідситуація. За оновленими даними МОЗ, у країні виявили понад 12 тис. нових хворих. Експерти прогнозують, що кількість й надалі зростатиме, через що країні загрожує посилення карантинних заходів. Щоб уберегтися від вірусу, громадян закликають активно вакцинуватися.
Джерело: KSE