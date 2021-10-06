Три региона Украины соответствуют показателям красной зоны карантина, это — Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— За прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 35%, уровень госпитализаций — на 34%. В то же время уровень госпитализаций опережает выписки на 50%, — отметил Юрий Ганиченко.

Кроме того, значительно увеличилось количество летальных случаев.

— Суточная смертность за последние две недели удвоилась, — добавил спикер.

Кроме трех регионов, которые уже формально соответствуют критериям красного уровня эпидопасности.

В зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

С середины сентября в Украине значительно ухудшилась эпидситуация. По обновленным данным Минздрава, в стране было выявлено более 12 тыс. новых больных. Эксперты прогнозируют, что количество и дальше будет расти, из-за чего стране грозит усиление карантинных мер. Чтобы уберечься от вируса, граждан призывают активно вакцинироваться.

Источник: KSE