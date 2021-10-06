По состоянию на 6 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 482 518 случаев коронавируса. В стране продолжается увеличение суточного прироста больных, за сутки их — 12 662. В прошлом году в этот день было 4 348 заражений.
Среди них — 1 186 детей и 271 медработник.
За время пандемии вирус унес жизни 57 526 граждан, в течение дня — 320 человек.
Выздороветь в целом удалось 2 273 382 украинцам, за день — 4 630.
В течение всего времени в стране провели 13 058 358 тестов методом ПЦР, за день — 54 386.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 163), Одесской (1 076) и Днепропетровской (964) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 275 случаев;
- Волынская область — 315 случаев;
- Днепропетровская область — 964 случая;
- Донецкая область — 761 случай;
- Житомирская область — 382 случая;
- Закарпатская область — 141 случай;
- Запорожская область — 783 случая;
- Ивано-Франковская область — 305 случаев;
- Киевская область — 442 случая;
- Кировоградская область — 76 случаев;
- Луганская область — 576 случаев;
- Львовская область — 645 случаев;
- Николаевская область — 367 случаев;
- Одесская область — 1076 случаев;
- Полтавская область — 475 случаев;
- Ровенская область — 509 случаев;
- Сумская область — 441 случай;
- Тернопольская область — 292 случая;
- Харьковская область — 1163 случая;
- Херсонская область — 423 случая;
- Хмельницкая область — 549 случаев;
- Черкасская область — 392 случая;
- Черновицкая область — 484 случая;
- Черниговская область — 34 случая.
С начала вакцинальной кампании привили 7 300 774 человека, первой дозой — 7 300 772, двумя — 5 879 300.
За день 117 234 гражданина получили спасительный укол.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 5 октября 2021 года в Украине в целом подтвердили 2 469 856 случаев коронавируса, за сутки было 9 846 больных.