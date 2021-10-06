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Рост продолжается: за сутки в Украине 12 662 случая Covid-19

6 октября 2021, 08:12 Людмила Грубнік
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на 6 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 482 518 случаев коронавируса. В стране продолжается увеличение суточного прироста больных, за сутки их — 12 662. В прошлом году в этот день было 4 348 заражений.

Среди них — 1 186 детей и 271 медработник.

За время пандемии вирус унес жизни 57 526 граждан, в течение дня — 320 человек.

Выздороветь в целом удалось 2 273 382 украинцам, за день — 4 630.

В течение всего времени в стране провели 13 058 358 тестов методом ПЦР, за день — 54 386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 163), Одесской (1 076) и Днепропетровской (964) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 275 случаев;
  • Волынская область — 315 случаев;
  • Днепропетровская область — 964 случая;
  • Донецкая область — 761 случай;
  • Житомирская область — 382 случая;
  • Закарпатская область — 141 случай;
  • Запорожская область — 783 случая;
  • Ивано-Франковская область — 305 случаев;
  • Киевская область — 442 случая;
  • Кировоградская область — 76 случаев;
  • Луганская область — 576 случаев;
  • Львовская область — 645 случаев;
  • Николаевская область — 367 случаев;
  • Одесская область — 1076 случаев;
  • Полтавская область — 475 случаев;
  • Ровенская область — 509 случаев;
  • Сумская область — 441 случай;
  • Тернопольская область — 292 случая;
  • Харьковская область — 1163 случая;
  • Херсонская область — 423 случая;
  • Хмельницкая область — 549 случаев;
  • Черкасская область — 392 случая;
  • Черновицкая область — 484 случая;
  • Черниговская область — 34 случая.
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С начала вакцинальной кампании привили 7 300 774 человека, первой дозой — 7 300 772, двумя — 5 879 300.

За день 117 234 гражданина получили спасительный укол.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 5 октября 2021 года в Украине в целом подтвердили 2 469 856 случаев коронавируса, за сутки было 9 846 больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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