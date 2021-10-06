По состоянию на 6 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 482 518 случаев коронавируса. В стране продолжается увеличение суточного прироста больных, за сутки их — 12 662. В прошлом году в этот день было 4 348 заражений.

Среди них — 1 186 детей и 271 медработник.

За время пандемии вирус унес жизни 57 526 граждан, в течение дня — 320 человек.

Выздороветь в целом удалось 2 273 382 украинцам, за день — 4 630.

В течение всего времени в стране провели 13 058 358 тестов методом ПЦР, за день — 54 386.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 163), Одесской (1 076) и Днепропетровской (964) областях.

Статистика:

Винницкая область — 275 случаев;

Волынская область — 315 случаев;

Днепропетровская область — 964 случая;

Донецкая область — 761 случай;

Житомирская область — 382 случая;

Закарпатская область — 141 случай;

Запорожская область — 783 случая;

Ивано-Франковская область — 305 случаев;

Киевская область — 442 случая;

Кировоградская область — 76 случаев;

Луганская область — 576 случаев;

Львовская область — 645 случаев;

Николаевская область — 367 случаев;

Одесская область — 1076 случаев;

Полтавская область — 475 случаев;

Ровенская область — 509 случаев;

Сумская область — 441 случай;

Тернопольская область — 292 случая;

Харьковская область — 1163 случая;

Херсонская область — 423 случая;

Хмельницкая область — 549 случаев;

Черкасская область — 392 случая;

Черновицкая область — 484 случая;

Черниговская область — 34 случая.

С начала вакцинальной кампании привили 7 300 774 человека, первой дозой — 7 300 772, двумя — 5 879 300.

За день 117 234 гражданина получили спасительный укол.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 5 октября 2021 года в Украине в целом подтвердили 2 469 856 случаев коронавируса, за сутки было 9 846 больных.