По состоянию на 5 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 469 856 случаев коронавируса. В стране резко возросло количество новых больных, за сутки их — 9 846.

Среди них — 918 детей и 207 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 57 206 человек, в течение дня — 317.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 268 752 украинцам, за день — 4 229 гражданам.

За время распространения вируса было сделано 13 003 972 ПЦР-теста, в течение дня — 37 080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940) и Одесской (809) областях.

Статистика:

Винницкая область — 143 случая;

Волынская область — 322 случая;

Днепропетровская область — 992 случая;

Донецкая область — 662 случая;

Житомирская область — 87 случаев;

Закарпатская область — 99 случаев;

Запорожская область — 667 случаев;

Ивано-Франковская область — 151 случай;

Киевская область — 461 случай;

Кировоградская область — 16 случаев;

Луганская область — 443 случая;

Львовская область — 592 случая;

Николаевская область — 152 случая;

Одесская область — 809 случаев;

Полтавская область — 526 случаев;

Ровенская область — 398 случаев;

Сумская область — 247 случаев;

Тернопольская область — 155 случаев;

Харьковская область — 940 случаев;

Херсонская область — 126 случаев;

Хмельницкая область — 178 случаев;

Черкасская область — 342 случая;

Черновицкая область — 609 случаев;

Черниговская область — 169 случаев.

С начала вакцинальной кампании в Украине уколы получили 7 242 115 человек: одну дозу — 7 242 113 граждан, две — 5 820 725.

За сутки 100 331 человека вакцинировали против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 октября 2021 года в стране в целом выявили 2 460 010 случаев болезни, за сутки — 4 821.