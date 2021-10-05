По состоянию на 5 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 469 856 случаев коронавируса. В стране резко возросло количество новых больных, за сутки их — 9 846.
Среди них — 918 детей и 207 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 57 206 человек, в течение дня — 317.
В то же время выздороветь удалось в целом 2 268 752 украинцам, за день — 4 229 гражданам.
За время распространения вируса было сделано 13 003 972 ПЦР-теста, в течение дня — 37 080.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940) и Одесской (809) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 143 случая;
- Волынская область — 322 случая;
- Днепропетровская область — 992 случая;
- Донецкая область — 662 случая;
- Житомирская область — 87 случаев;
- Закарпатская область — 99 случаев;
- Запорожская область — 667 случаев;
- Ивано-Франковская область — 151 случай;
- Киевская область — 461 случай;
- Кировоградская область — 16 случаев;
- Луганская область — 443 случая;
- Львовская область — 592 случая;
- Николаевская область — 152 случая;
- Одесская область — 809 случаев;
- Полтавская область — 526 случаев;
- Ровенская область — 398 случаев;
- Сумская область — 247 случаев;
- Тернопольская область — 155 случаев;
- Харьковская область — 940 случаев;
- Херсонская область — 126 случаев;
- Хмельницкая область — 178 случаев;
- Черкасская область — 342 случая;
- Черновицкая область — 609 случаев;
- Черниговская область — 169 случаев.
С начала вакцинальной кампании в Украине уколы получили 7 242 115 человек: одну дозу — 7 242 113 граждан, две — 5 820 725.
За сутки 100 331 человека вакцинировали против коронавируса.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 октября 2021 года в стране в целом выявили 2 460 010 случаев болезни, за сутки — 4 821.