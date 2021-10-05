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Почти 10 тыс. за сутки: в Украине резко возросло количество новых случаев Covid-19

5 октября 2021, 08:12 Людмила Грубнік
стекло
Источник: Depositphotos

По состоянию на 5 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 469 856 случаев коронавируса. В стране резко возросло количество новых больных, за сутки их — 9 846.

Среди них — 918 детей и 207 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 57 206 человек, в течение дня — 317.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 268 752 украинцам, за день — 4 229 гражданам.

За время распространения вируса было сделано 13 003 972 ПЦР-теста, в течение дня — 37 080.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940) и Одесской (809) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 143 случая;
  • Волынская область — 322 случая;
  • Днепропетровская область — 992 случая;
  • Донецкая область — 662 случая;
  • Житомирская область — 87 случаев;
  • Закарпатская область — 99 случаев;
  • Запорожская область — 667 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 151 случай;
  • Киевская область — 461 случай;
  • Кировоградская область — 16 случаев;
  • Луганская область — 443 случая;
  • Львовская область — 592 случая;
  • Николаевская область — 152 случая;
  • Одесская область — 809 случаев;
  • Полтавская область — 526 случаев;
  • Ровенская область — 398 случаев;
  • Сумская область — 247 случаев;
  • Тернопольская область — 155 случаев;
  • Харьковская область — 940 случаев;
  • Херсонская область — 126 случаев;
  • Хмельницкая область — 178 случаев;
  • Черкасская область — 342 случая;
  • Черновицкая область — 609 случаев;
  • Черниговская область — 169 случаев.

коронавірус в Україні

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С начала вакцинальной кампании в Украине уколы получили 7 242 115 человек: одну дозу — 7 242 113 граждан, две — 5 820 725.

За сутки 100 331 человека вакцинировали против коронавируса.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 4 октября 2021 года в стране в целом выявили 2 460 010 случаев болезни, за сутки — 4 821.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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