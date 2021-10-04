Вирус X: китайский ученый сделал неутешительный прогноз касательно новой пандемии

В будущем мир может столкнуться с новым вирусом Х.

Такой прогноз озвучил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу на международном форуме науки и технологий в обществе.

— В будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого в настоящее время никому не известны. Он может возникнуть в любом месте и в любое время, — отметил Гао Фу.

По его словам, миру нужно готовиться к такому сценарию.

Для этого страны должны сотрудничать, общаться и обмениваться информацией.

С момента, как в мире начал распространяться коронавирус, ученые и мировые лидеры все чаще стали делать прогнозы по поводу возможности распространения нового вируса.

С таким заявлением, например, выступил президент США Джо Байден.

Однако пока никакой конкретики в таких прогнозах нет — ни временных рамок, ни места, ни характеристик вируса.

Источник: Sputnik News