Генеральный директор одной из компаний-создателей вакцины от коронавируса Moderna Стефан Бансел прогнозирует, что пандемия, поразившая мир, может закончиться уже через год.

Такие довольно утешительные прогнозы он связывает с увеличением темпов производства спасительных вакцин, что позволит привить большую часть населения планеты.

— Если вы посмотрите на промышленное расширение производственных мощностей за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточно доз, чтобы все люди на Земле могли пройти вакцинацию. Бустеры также должны быть доступны в той мере, в какой это необходимо, — сообщил Стефан Бансел в интервью газете Neue Zuercher Zeitung.

Он считает, что в ближайшее время иммунизация будет доступна даже для грудных детей.

Однако те, кто не сделает укол, получит иммунитет естественным путем, переболев коронавирусом.

— Таким образом мы окажемся в ситуации, аналогичной с гриппом, — добавил гендиректор.

При этом на вопрос о том, когда мир вернется к нормальной жизни, он ответил, что это произойдет через год.

Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь людей на планете, заставив придерживаться карантинных ограничений. Многие начали работать удаленно, сократили социальные контакты и количество путешествий.

Источник: Neue Zuercher Zeitung