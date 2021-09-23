На планете продолжает наблюдаться тенденция неравномерного распределения вакцин от коронавируса, из-за чего одни страны привили большую часть населения, у других же — не было такой возможности.

По данным ВОЗ, более 70% всех прививок от коронавируса сделали только в 10 странах мира.

— Более 5,7 млрд доз вакцины было введено во всем мире, но 73% из них ввели только в 10 странах, — отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Согласно неутешительной статистике, более богатые страны вводили в 61 раз больше доз, чем бедные.

Организация в очередной раз призвала государства с более высоким уровнем достатка делиться вакцинами с теми странами, у которых возникают проблемы с закупкой вещества.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года.

В разных странах наблюдаются неодинаковые темпы иммунизации.

Однако, по данным ВОЗ, это не поможет выработать коллективный иммунитет на планете и наконец-то остановить распространение вируса.

Источник: ВОЗ