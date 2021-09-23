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Понад 70% доз Covid-вакцини ввели лише у 10 країнах світу – ВООЗ

23 Вересня, 11:23 Людмила Грубнік
Понад 70% доз Covid-вакцини ввели лише у 10 країнах світу – ВООЗ
Джерело: Depositphotos

На планеті продовжує спостерігатися тенденція нерівномірного розподілу вакцин від коронавірусу, через це одні країни прищепили значнуу частину населення, у інших же – не було такої можливості.

За даними ВООЗ, понад 70% всіх щеплень від коронавірусу зробили лише у 10 країнах світу.

– Понад 5,7 млрд доз вакцини було введено в усьому світі, але 73% з них ввели лише у 10 країнах, – зазначив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус.

Згідно з невтішною статистикою, більш багаті країни вводили у 61 раз більше доз, ніж бідні.

Організація укотре закликала держави з більш високим рівнем достатку ділитися вакцинами з тими країнами, у яких виникають проблеми із закупівлею речовини.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року.

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У різних країнах спостерігаються неоднакові темпи імунізації.

Однак, за даними ВООЗ, це не допоможе виробити колективний імунітет на планеті і нарешті зупинити поширення вірусу.

Джерело: ВООЗ

Теги
Вакцинація , ВООЗ , Коронавірус Covid-19
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