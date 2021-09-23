Португалія перебуває за крок до мети за кількістю вакцинованих від коронавірусу.

Влада країни планувала зробити щеплення 85% людей. За останніми даними, країні вже вдалося досягти показника 84%.

Водночас там спостерігаються найнижчі темпи поширення хвороби за останні майже 18 місяців.

Також у країні мінімальна кількість госпіталізацій.

Через такі успіхи у Португалії можуть зняти обмежувальні заходи з боротьби з коронавірусом уже найближчим часом.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Першими щеплення почали робити у США, Ізраїлі, ЄС. Низка країн демонструє високі темпи імунізації населення, в окремих з них людям почали вводити треті дози вакцини. Інші ж держави поки що відстають, зокрема Україна.

ВООЗ закликає більш розвинені країни утриматися від введення бустерних доз, щоб максимальна кількість населення планети змогла отримати перші два уколи.

Джерело: The Guardian, Associated Press