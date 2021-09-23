Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Найнижчі показники госпіталізацій: Португалія вакцинувала 84% населення

23 Вересня, 10:45 Людмила Грубнік
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Португалія перебуває за крок до мети за кількістю вакцинованих від коронавірусу.

Влада країни планувала зробити щеплення 85% людей. За останніми даними, країні вже вдалося досягти показника 84%.

Водночас там спостерігаються найнижчі темпи поширення хвороби за останні майже 18 місяців.

Також у країні мінімальна кількість госпіталізацій.

Через такі успіхи у Португалії можуть зняти обмежувальні заходи з боротьби з коронавірусом уже найближчим часом.

Читайте також:

Covid-вакцина під час вагітності: новонародженому передаються антитіла матері

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Першими щеплення почали робити у США, Ізраїлі, ЄС. Низка країн демонструє високі темпи імунізації населення, в окремих з них людям почали вводити треті дози вакцини. Інші ж держави поки що відстають, зокрема Україна.

ВООЗ закликає більш розвинені країни утриматися від введення бустерних доз, щоб максимальна кількість населення планети змогла отримати перші два уколи.

Джерело: The Guardian, Associated Press

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Португалія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка