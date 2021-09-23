Португалия находится в шаге от поставленной цели по количеству вакцинированных от коронавируса.

Власти страны планировали сделать прививки 85% людей. По последними данным, стране уже удалось достичь показателя 84%.

При этом там наблюдаются самые низкие темпы распространения болезни за последние почти 18 месяцев.

Также в стране минимальное количество госпитализаций.

В связи с такими успехами в Португалии могут снять ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в ближайшее время.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Первыми прививки начали делать в США, Израиле, ЕС. Ряд стран демонстрируют высокие темпы иммунизации населения, в отдельных из них людям стали вводить третьи дозы вакцины. Другие же государства пока отстают, в частности Украина.

ВОЗ призывает более развитые страны воздержаться от введения бустерных доз, чтобы максимальное количество населения планеты смогли получить первые два укола.

Источник: The Guardian, Associated Press