Один из способов защитить новорожденных от смертельно опасной коронавирусной инфекции — это сделать вакцину против Covid-19 во время беременности. Это показало новое исследование, доказавшее, что будущие матери, получившие такие вакцины, как Pfizer-BioNTech или Moderna, передавали своим младенцам высокие уровни антител.

Исследователи из Медицинской школы им. Гроссмана Нью-Йоркского университета в США обнаружили, что 100% из 36 новорожденных, протестированных во время родов, имели защитные антитела после того, как их матери получили вакцины.

Ученые наблюдали самые высокие уровни антител в пуповинной крови матерей, которые были полностью вакцинированы во второй половине беременности. Это соотносится с защитой младенцев в первые месяцы их жизни.

— Исследования продолжают подтверждать важность вакцин во время беременности и их способность защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка, — заявил соавтор исследования, директор отдела медицины матери и плода Нью-Йоркского университета Эшли Роман.

По его словам, если бы дети могли родиться с антителами, это могло бы защитить их в первые несколько месяцев жизни, когда они наиболее уязвимы.

Исследовательская группа также смогла отличить антитела в крови новорожденных, которые были созданы в ответ на естественную инфекцию, от антител, созданных в ответ на вакцины. Это важно, потому что, согласно исследованию, естественные реакции антител на вирус не обладают достаточной защитой.

— Даже с учетом небольшого размера выборки исследования, обнадеживает то, что уровни неонатальных антител высоки, если женщины вакцинируются, — отметила соавтор исследования, специалист по детским инфекционным заболеваниям Нью-Йоркского университета Дженнифер Лайтер.

Эта группа ранее подтвердила убедительные доказательства того, что две вакцины с мРНК безопасны во время беременности. То есть не было обнаружено повышенных рисков родовых осложнений или идентифицируемых рисков для плода, связанных с вакциной во время беременности.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, беременные женщины подвержены более высокому риску тяжелого заболевания, вызванного вирусом, но только 23% будущих мам были вакцинированы.

Наши результаты добавляют убедительный аргумент к растущему списку важных причин, по которым женщинам следует рекомендовать вакцину против Covid-19 во время беременности, чтобы их новорожденный получил дополнительную защиту, убеждены ученые.

В будущем потребуются исследования, чтобы определить, сравнивается ли вакцинация во второй половине беременности с вакцинацией на ранних сроках, а также как долго сохраняется иммунная защита младенцев.