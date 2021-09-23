Один із способів захистити новонароджених від смертельно небезпечної коронавірусної інфекції – це зробити вакцину проти Covid-19 під час вагітності. Це показало нове дослідження, яке довело, що майбутні матері, які отримали такі вакцини, як Pfizer-BioNTech або Moderna, передавали своїм немовлятам високі рівні антитіл.

Дослідники з Медичної школи ім. Гроссмана Нью-Йоркського університету в США виявили, що 100% з 36 новонароджених, протестованих під час пологів, мали захисні антитіла після того, як їх матері отримали вакцини.

Вчені спостерігали найвищі рівні антитіл в пуповинній крові матерів, які були повністю вакциновані в другій половині вагітності. Це співвідноситься з захистом немовлят в перші місяці їх життя.

– Дослідження продовжують підтверджувати важливість вакцин під час вагітності і їх здатність захищати два життя одночасно, запобігаючи важкі захворювання як у матері, так і у дитини, – заявив співавтор дослідження, директор відділу медицини матері і плоду Нью-Йоркського університету Ешлі Роман.

За його словами, якби діти могли народитися з антитілами, це могло б захистити їх в перші кілька місяців життя, коли вони найбільш вразливі.

Дослідницька група також змогла відрізнити антитіла в крові новонароджених, які були створені у відповідь на природну інфекцію, від антитіл, створених у відповідь на вакцини. Це важливо, тому що, згідно з дослідженням, природні реакції антитіл на вірус не володіють достатнім захистом.

– Навіть з урахуванням невеликого розміру вибірки дослідження, обнадіює те, що рівні неонатальних антитіл високі, якщо жінки вакцинуються, – зазначила співавтор дослідження, фахівець з дитячих інфекційних захворювань Нью-Йоркського університету Дженніфер Лайтер.

Ця група раніше підтвердила переконливі докази того, що дві вакцини з мРНК безпечні під час вагітності. Тобто не було виявлено підвищених ризиків родових ускладнень або ідентифікованих ризиків для плода, пов’язаних з вакциною під час вагітності.

Згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, вагітні жінки схильні до більш високого ризику важкого захворювання, викликаного вірусом, але тільки 23% майбутніх мам були вакциновані.

Наші результати додають переконливий аргумент до зростаючого списку важливих причин, чому жінкам слід рекомендувати вакцину проти Covid-19 під час вагітності, щоб їх новонароджений отримав додатковий захист, переконані вчені.

У майбутньому будуть потрібні дослідження, щоб визначити, чи порівнюється вакцинація в другій половині вагітності з вакцинацією на ранніх термінах, а також як довго зберігається імунний захист немовлят.