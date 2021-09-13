Вагітність та спорт. Чому жінки при надії мають більше рухатися

Під час вагітності жінкам рекомендують більше рухатися, це позитивно впливає на розвиток дитини.

Цю тезу підтвердило і нове дослідження. Експеримент проводився серед населення Норвегії та Швеції. Науковці вивчили інформацію про фізичну активність жінок на 18 тижні вагітності, а також виміряли об’єм повітря, яке видихають і вдихають немовлята тримісячного віку.

Загалом у 5,8% дітей цієї вікової групи виявили ​​знижену функцію легенів, з них 8,6% народилися у матерів, які мало рухалися під час вагітності.

У активних жінок народилися діти зі значно вищими показниками дихальної функції.

Водночас діти з низькою функцією легенів у майбутньому з більшою ймовірністю можуть захворіти на астму чи мати інші проблеми з органами дихання.

Потенційний зв’язок між пасивним способом життя жінок та низькою функцією легенів у їхніх дітей має спонукати майбутніх матерів бути більш активними.

Але перед початком будь-яких вправ чи відвідування секцій вагітним жінкам важливо додатково проконсультувалися з лікарем.

Джерело: Medscape