Вагітність та спорт. Чому жінки при надії мають більше рухатися

Під час вагітності жінкам рекомендують більше рухатися, це позитивно впливає на розвиток дитини.
Цю тезу підтвердило і нове дослідження. Експеримент проводився серед населення Норвегії та Швеції. Науковці вивчили інформацію про фізичну активність жінок на 18 тижні вагітності, а також виміряли об’єм повітря, яке видихають і вдихають немовлята тримісячного віку.
Загалом у 5,8% дітей цієї вікової групи виявили знижену функцію легенів, з них 8,6% народилися у матерів, які мало рухалися під час вагітності.
У активних жінок народилися діти зі значно вищими показниками дихальної функції.
Водночас діти з низькою функцією легенів у майбутньому з більшою ймовірністю можуть захворіти на астму чи мати інші проблеми з органами дихання.
Потенційний зв’язок між пасивним способом життя жінок та низькою функцією легенів у їхніх дітей має спонукати майбутніх матерів бути більш активними.
Але перед початком будь-яких вправ чи відвідування секцій вагітним жінкам важливо додатково проконсультувалися з лікарем.
Джерело: Medscape