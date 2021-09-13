Беременность и спорт. Почему женщины в положении должны больше двигаться

Во время беременности женщинам рекомендуют больше двигаться, это положительно влияет на развитие ребенка.

Этот тезис подтвердило и новое исследование. Эксперимент проводился среди населения Норвегии и Швеции. Ученые изучили информацию о физической активности женщин на 18 неделе беременности, а также измерили объем воздуха, который выдыхают и вдыхают младенцы трехмесячного возраста.

Всего у 5,8% детей этой возрастной группы выявили сниженную функцию легких, из них 8,6% родились у матерей, которые мало двигались во время беременности.

У активных женщин родились дети с гораздо более высокими показателями дыхательной функции.

В то же время дети с низкой функцией легких в будущем с большей вероятностью могут заболеть астмой или иметь другие проблемы с органами дыхания.

Потенциальный связь между пассивным способом жизни и низкой функцией легких у их детей должна побуждать будущих матерей быть более активными.

Но перед началом любых упражнений или посещением секций беременным женщинам важно дополнительно проконсультировались с врачом.

Источник: Medscape