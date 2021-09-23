Генеральний директор однієї з компаній-творців вакцини від коронавірусу Moderna Стефан Бансел прогнозує, що пандемія, яка вразила світ, може закінчитися вже через рік.

Такі доволі втішні прогнози він пов’язує зі збільшенням темпів виробництва рятівних вакцин, що дасть змогу прищепити більшу частину населення планети.

– Якщо ви подивитеся на промислове розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, то до середини наступного року має бути доступно достатньо доз, щоб всі люди на Землі могли пройти вакцинацію. Бустери також мають бути доступні у тій мірі, скільки це необхідно, – повідомив Стефан Бансел в інтерв’ю газеті Neue Zuercher Zeitung.

Він вважає, що найближчим часом імунізація буде доступною навіть для немовлят.

Однак той, хто не зробить укол, отримає імунітет природним шляхом, перехворівши на коронавірус.

– Так ми опинимося у ситуації, аналогічній з грипом, – додав гендиректор.

Водночас на запитання про те, коли світ повернеться до нормального життя, він відповів, що це станеться через рік.

Пандемія коронавірусу кардинально змінила життя людей на планеті, змусивши дотримуватися карантинних обмежень. Багато хто почав працювати віддалено, скоротив соціальні контакти та кількість подорожей.

Джерело: Neue Zuercher Zeitung