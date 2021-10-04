Вірус X: китайський науковець зробив невтішний прогноз щодо нової пандемії

У майбутньому світ може зіштовхнутися з новим вірусом Х.

Такий прогноз озвучив очільник китайського центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Гао Фу на міжнародному форумі науки та технологій у суспільстві.

– У майбутньому світ обов’язково зіткнеться з так званим вірусом Х, характеристики якого наразі нікому не відомі. Він може виникнути у будь-якому місці і у будь-який час, – зазначив Гао Фу.

За його словами, світові потрібно готуватися до такого сценарію.

Для цього країни повинні співпрацювати, спілкуватися і обмінюватися інформацією.

З моменту, як у світі почав поширюватися коронавірус, науковці та світові лідери дедалі частіше почали робити прогнози щодо можливості поширення нового вірусу.

З такою заявою, наприклад, виступив президент США Джо Байден.

Однак поки що жодної конкретики у таких прогнозах немає – ні часових меж, ні місця, ні характеристик вірусу.

Джерело: Sputnik News