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Майже 10 тис. за добу: в Україні різко зросла кількість нових випадків Covid-19

5 Жовтня 2021, 08:12 Людмила Грубнік
стекло
Джерело: Depositphotos

Станом на 5 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 469 856 випадків коронавірусу. У країні різко зросла кількість нових хворих, за добу їх – 9 846.

Серед них – 918 дітей та 207 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 57 206 осіб, протягом дня – 317.

Водночас одужати вдалося загалом 2 268 752 українцям, за день – 4 229 громадянам.

За час поширення вірусу було зроблено13 003 972 ПЛР-тестування, протягом дня – 37 080.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (992), Харківській (940) та Одеській (809) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 143 випадки;
  • Волинська область – 322 випадки;
  • Дніпропетровська область – 992 випадки;
  • Донецька область – 662 випадки;
  • Житомирська область – 87 випадків;
  • Закарпатська область – 99 випадків;
  • Запорізька область – 667 випадків;
  • Івано-Франківська область – 151 випадок;
  • Київська область – 461 випадок;
  • Кіровоградська область – 16 випадків;
  • Луганська область – 443 випадки;
  • Львівська область – 592 випадки;
  • Миколаївська область – 152 випадки;
  • Одеська область – 809 випадків;
  • Полтавська область – 526 випадків;
  • Рівненська область – 398 випадків;
  • Сумська область – 247 випадків;
  • Тернопільська область – 155 випадків;
  • Харківська область – 940 випадків;
  • Херсонська область – 126 випадків;
  • Хмельницька область – 178 випадків;
  • Черкаська область – 342 випадки;
  • Чернівецька область – 609 випадків;
  • Чернігівська область – 169 випадків.

коронавірус в Україні

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З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 7 242 115 людей: одну дозу – 7 242 113 громадян, дві – 5 820 725.

За добу 100 331 людину вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 жовтня 2021 року в країні загалом виявили 2 460 010 випадків хвороби, за добу – 4 821.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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