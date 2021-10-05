Станом на 5 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 469 856 випадків коронавірусу. У країні різко зросла кількість нових хворих, за добу їх – 9 846.

Серед них – 918 дітей та 207 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 57 206 осіб, протягом дня – 317.

Водночас одужати вдалося загалом 2 268 752 українцям, за день – 4 229 громадянам.

За час поширення вірусу було зроблено13 003 972 ПЛР-тестування, протягом дня – 37 080.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (992), Харківській (940) та Одеській (809) областях.

Статистика:

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 992 випадки;

Донецька область – 662 випадки;

Житомирська область – 87 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 151 випадок;

Київська область – 461 випадок;

Кіровоградська область – 16 випадків;

Луганська область – 443 випадки;

Львівська область – 592 випадки;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 809 випадків;

Полтавська область – 526 випадків;

Рівненська область – 398 випадків;

Сумська область – 247 випадків;

Тернопільська область – 155 випадків;

Харківська область – 940 випадків;

Херсонська область – 126 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 342 випадки;

Чернівецька область – 609 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 7 242 115 людей: одну дозу – 7 242 113 громадян, дві – 5 820 725.

За добу 100 331 людину вакциновано проти коронавірусу.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 жовтня 2021 року в країні загалом виявили 2 460 010 випадків хвороби, за добу – 4 821.