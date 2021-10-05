Станом на 5 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 469 856 випадків коронавірусу. У країні різко зросла кількість нових хворих, за добу їх – 9 846.
Серед них – 918 дітей та 207 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 57 206 осіб, протягом дня – 317.
Водночас одужати вдалося загалом 2 268 752 українцям, за день – 4 229 громадянам.
За час поширення вірусу було зроблено13 003 972 ПЛР-тестування, протягом дня – 37 080.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (992), Харківській (940) та Одеській (809) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 143 випадки;
- Волинська область – 322 випадки;
- Дніпропетровська область – 992 випадки;
- Донецька область – 662 випадки;
- Житомирська область – 87 випадків;
- Закарпатська область – 99 випадків;
- Запорізька область – 667 випадків;
- Івано-Франківська область – 151 випадок;
- Київська область – 461 випадок;
- Кіровоградська область – 16 випадків;
- Луганська область – 443 випадки;
- Львівська область – 592 випадки;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 809 випадків;
- Полтавська область – 526 випадків;
- Рівненська область – 398 випадків;
- Сумська область – 247 випадків;
- Тернопільська область – 155 випадків;
- Харківська область – 940 випадків;
- Херсонська область – 126 випадків;
- Хмельницька область – 178 випадків;
- Черкаська область – 342 випадки;
- Чернівецька область – 609 випадків;
- Чернігівська область – 169 випадків.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 7 242 115 людей: одну дозу – 7 242 113 громадян, дві – 5 820 725.
За добу 100 331 людину вакциновано проти коронавірусу.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 4 жовтня 2021 року в країні загалом виявили 2 460 010 випадків хвороби, за добу – 4 821.