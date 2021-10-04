Станом на 4 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 460 010 випадків коронавірусу. Після вихідних добовий приріст хворих традиційно зменшився, за останній день їх – 4 821.

Серед них – 448 дітей та 50 медпрацівників.

За час пандемії 56 889 громадян померли від вірусу, за добу – 114.

Водночас одужало загалом 2 264 523 українці, протягом дня – 1 116 осіб.

Протягом усього часу провели 12 966 892 тестування методом ПЛР, за день – 16 214.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (592), Чернівецькій (410) та Дніпропетровській (393) областях.

Статистика:

Вінницька область – 95 випадків;

Волинська область – 203 випадки;

Дніпропетровська область – 393 випадки;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 28 випадків;

Запорізька область – 294 випадки;

Івано-Франківська область – 108 випадків;

Київська область – 106 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 295 випадків;

Миколаївська область – 221 випадок;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 67 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 241 випадок;

Тернопільська область – 239 випадків;

Харківська область – 592 випадки;

Херсонська область – 158 випадків;

Хмельницька область – 88 випадків;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 410 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

З початку вакцинальної кампанії 7 190 643 людини отримали щеплення: одну дозу – 7 190 641, дві – 5 771 866. За останню добу уколи зробили 33 924 українцям.

Станом на 3 жовтня в Україні зафіксували 7 967 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії вірус підтвердили у 2 455 189 громадян.