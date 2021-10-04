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За добу в Україні зафіксували 4 821 випадок коронавірусу

4 Жовтня 2021, 08:11 Людмила Грубнік
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 4 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 460 010 випадків коронавірусу. Після вихідних добовий приріст хворих традиційно зменшився, за останній день їх – 4 821.

Серед них – 448 дітей та 50 медпрацівників.

За час пандемії 56 889 громадян померли від вірусу, за добу – 114.

Водночас одужало загалом 2 264 523 українці, протягом дня – 1 116 осіб.

Протягом усього часу провели 12 966 892 тестування методом ПЛР, за день – 16 214.

Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (592), Чернівецькій (410) та Дніпропетровській (393) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 95 випадків;
  • Волинська область – 203 випадки;
  • Дніпропетровська область – 393 випадки;
  • Донецька область – 259 випадків;
  • Житомирська область – 301 випадок;
  • Закарпатська область – 28 випадків;
  • Запорізька область – 294 випадки;
  • Івано-Франківська область – 108 випадків;
  • Київська область – 106 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 85 випадків;
  • Львівська область – 295 випадків;
  • Миколаївська область – 221 випадок;
  • Одеська область – 215 випадків;
  • Полтавська область – 67 випадків;
  • Рівненська область – 80 випадків;
  • Сумська область – 241 випадок;
  • Тернопільська область – 239 випадків;
  • Харківська область – 592 випадки;
  • Херсонська область – 158 випадків;
  • Хмельницька область – 88 випадків;
  • Черкаська область – 94 випадки;
  • Чернівецька область – 410 випадків;
  • Чернігівська область – 58 випадків.

З початку вакцинальної кампанії 7 190 643 людини отримали щеплення: одну дозу – 7 190 641, дві – 5 771 866. За останню добу уколи зробили 33 924 українцям.

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Станом на 3 жовтня в Україні зафіксували 7 967 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії вірус підтвердили у 2 455 189 громадян.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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