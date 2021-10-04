Станом на 4 жовтня 2021 року в Україні загалом виявили 2 460 010 випадків коронавірусу. Після вихідних добовий приріст хворих традиційно зменшився, за останній день їх – 4 821.
Серед них – 448 дітей та 50 медпрацівників.
За час пандемії 56 889 громадян померли від вірусу, за добу – 114.
Водночас одужало загалом 2 264 523 українці, протягом дня – 1 116 осіб.
Протягом усього часу провели 12 966 892 тестування методом ПЛР, за день – 16 214.
Щодо регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (592), Чернівецькій (410) та Дніпропетровській (393) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 95 випадків;
- Волинська область – 203 випадки;
- Дніпропетровська область – 393 випадки;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 301 випадок;
- Закарпатська область – 28 випадків;
- Запорізька область – 294 випадки;
- Івано-Франківська область – 108 випадків;
- Київська область – 106 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 85 випадків;
- Львівська область – 295 випадків;
- Миколаївська область – 221 випадок;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 67 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 241 випадок;
- Тернопільська область – 239 випадків;
- Харківська область – 592 випадки;
- Херсонська область – 158 випадків;
- Хмельницька область – 88 випадків;
- Черкаська область – 94 випадки;
- Чернівецька область – 410 випадків;
- Чернігівська область – 58 випадків.
З початку вакцинальної кампанії 7 190 643 людини отримали щеплення: одну дозу – 7 190 641, дві – 5 771 866. За останню добу уколи зробили 33 924 українцям.
Станом на 3 жовтня в Україні зафіксували 7 967 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії вірус підтвердили у 2 455 189 громадян.