Станом на ранок 3 жовтня, за останню добу в Україні зафіксували 7 967 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 822, медичних працівників – 88).
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
За добу 3,3 тис. осіб госпіталізували до місцевих медичних закладів, 126 громадян померли від Covid-ускладнень, ще 1 483 українців змогли подолати небезпечне захворювання.
За весь час пандемії коронавірусу 2 455 189 громадян захворіли, 56 775 українців не змогли впоратися з вірусом, проте 2 263 407 людей одужали від хвороби.
Випадків у областях/повністю вакциновано
Київ – 220/2905
Вінницька – 117/595
Волинська – 170/329
Дніпропетровська – 855/1649
Донецька – 402/358
Житомирська – 363/550
Закарпатська – 22/425
Запорізька – 224/728
Івано-Франківська – 191/900
Київська – 147/1555
Кіровоградська – 73/638
Луганська – 165/280
Львівська – 536/1043
Миколаївська – 348/515
Одеська – 571/2687
Полтавська – 73/767
Рівненська – 131/570
Сумська – 334/338
Тернопільська – 360/737
Харківська – 1073/2802
Херсонська – 347/899
Хмельницька – 427/727
Черкаська – 165/916
Чернівецька – 462/715
Чернігівська – 191/562
За добу здійснили 53 814 тестувань (зокрема, 28 290 методом ПЛР та 4 574 методом ІФА) та 20 950 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 12 950 678 ПЛР-тестувань.