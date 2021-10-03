Станом на ранок 3 жовтня, за останню добу в Україні зафіксували 7 967 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 822, медичних працівників – 88).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.

За добу 3,3 тис. осіб госпіталізували до місцевих медичних закладів, 126 громадян померли від Covid-ускладнень, ще 1 483 українців змогли подолати небезпечне захворювання.

За весь час пандемії коронавірусу 2 455 189 громадян захворіли, 56 775 українців не змогли впоратися з вірусом, проте 2 263 407 людей одужали від хвороби.

Випадків у областях/повністю вакциновано

Київ – 220/2905

Вінницька – 117/595

Волинська – 170/329

Дніпропетровська – 855/1649

Донецька – 402/358

Житомирська – 363/550

Закарпатська – 22/425

Запорізька – 224/728

Івано-Франківська – 191/900

Київська – 147/1555

Кіровоградська – 73/638

Луганська – 165/280

Львівська – 536/1043

Миколаївська – 348/515

Одеська – 571/2687

Полтавська – 73/767

Рівненська – 131/570

Сумська – 334/338

Тернопільська – 360/737

Харківська – 1073/2802

Херсонська – 347/899

Хмельницька – 427/727

Черкаська – 165/916

Чернівецька – 462/715

Чернігівська – 191/562

За добу здійснили 53 814 тестувань (зокрема, 28 290 методом ПЛР та 4 574 методом ІФА) та 20 950 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 12 950 678 ПЛР-тестувань.