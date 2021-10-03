По состоянию на утро 3 октября, за последние сутки в Украине зафиксировали 7 967 новых случаев коронавируса (из них детей — 822, медицинских работников — 88).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

За сутки 3,3 тыс. человек госпитализировали в местные медицинские учреждения, 126 граждан умерли от Covid-осложнений, еще 1 483 украинцев смогли преодолеть опасное заболевание.

За все время пандемии коронавируса 2 455 189 граждан заболели, 56 775 украинцев не смогли справиться с вирусом, однако 2 263 407 людей выздоровели от болезни.

Случаев в областях/полностью вакцинированы

Киев — 220/2905

Винницкая — 117/595

Волынская — 170/329

Днепропетровская — 855/1649

Донецк — 402/358

Житомирская — 363/550

Закарпатская — 22/425

Запорожская — 224/728

Ивано-Франковская — 191/900

Киевская — 147/1555

Кировоградская — 73/638

Луганская — 165/280

Львовская — 536/1043

Николаевская — 348/515

Одесская — 571/2687

Полтавская — 73/767

Ровенская — 131/570

Сумская — 334/338

Тернопольская — 360/737

Харьковская — 1073/2802

Херсонская — 347/899

Хмельницкая — 427/727

Черкасская — 165/916

Черновицкая — 462/715

Черниговская — 191/562

За сутки осуществили 53 814 тестирований (в частности, 28 290 методом ПЦР и 4 574 методом ИФА) и 20 950 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 12 950 678 ПЦР-тестирований.