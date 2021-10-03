По состоянию на утро 3 октября, за последние сутки в Украине зафиксировали 7 967 новых случаев коронавируса (из них детей — 822, медицинских работников — 88).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.
За сутки 3,3 тыс. человек госпитализировали в местные медицинские учреждения, 126 граждан умерли от Covid-осложнений, еще 1 483 украинцев смогли преодолеть опасное заболевание.
За все время пандемии коронавируса 2 455 189 граждан заболели, 56 775 украинцев не смогли справиться с вирусом, однако 2 263 407 людей выздоровели от болезни.
Случаев в областях/полностью вакцинированы
Киев — 220/2905
Винницкая — 117/595
Волынская — 170/329
Днепропетровская — 855/1649
Донецк — 402/358
Житомирская — 363/550
Закарпатская — 22/425
Запорожская — 224/728
Ивано-Франковская — 191/900
Киевская — 147/1555
Кировоградская — 73/638
Луганская — 165/280
Львовская — 536/1043
Николаевская — 348/515
Одесская — 571/2687
Полтавская — 73/767
Ровенская — 131/570
Сумская — 334/338
Тернопольская — 360/737
Харьковская — 1073/2802
Херсонская — 347/899
Хмельницкая — 427/727
Черкасская — 165/916
Черновицкая — 462/715
Черниговская — 191/562
За сутки осуществили 53 814 тестирований (в частности, 28 290 методом ПЦР и 4 574 методом ИФА) и 20 950 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 12 950 678 ПЦР-тестирований.