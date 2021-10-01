Согласно исследованию Юго-Западного медицинского центра в США, невакцинированных беременных женщин все чаще госпитализируют с Covid-19 во время общенационального всплеска Covid-штамма Дельта.

Исследование, охватывающее более 1 500 случаев только в одном штате с мая 2020 года, дает представление о том, что, по мнению врачей, происходит в сообществах по всей стране.

Исследование показывает, что доля беременных пациенток с Covid-19, нуждающихся в госпитализации, увеличилась до 10-15% в конце августа и начале сентября, что более чем вдвое превышает процент в прошлом году, до появления варианта Дельта.

— Это тревожная тенденция, и мы в основном наблюдаем эти случаи у непривитых женщин, — отмечает доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии и ведущий автор исследования Эмили Адхикари.

По ее словам, результаты являются первым объективным доказательством того, что количество случаев и тяжесть заболевания у беременных женщин резко возросли после появления Covid-штамма Дельта.

В исследование были включены 1515 беременных женщин с диагнозом Covid-19. 82 из них имели тяжелое или критическое заболевание, в том числе 10 нуждались в искусственной вентиляции легких. Две беременные женщины умерли.

Эмили Адхикари признает, что некоторые женщины опасаются, что вакцина может быть небезопасной для применения во время беременности. Но, говорит эксперт, исследования опровергли эти опасения.

Беременные женщины подвержены большему риску осложнений с любым типом тяжелой респираторной инфекции, поэтому эти результаты еще раз подчеркивают необходимость вакцинации от Covid-19 беременных и кормящих женщин, настаивает ученая-исследователь.