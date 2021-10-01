Згідно з дослідженням Південно-Західного медичного центру в США, невакцинованих вагітних жінок все частіше госпіталізують з Covid-19 під час загальнонаціонального сплеску Сovid-штаму Дельта.

Дослідження, яке охоплює понад 1 500 випадків лише в одному штаті державі з травня 2020 року, дає уявлення лікарям про те, що відбувається в громадах по всій країні.

Дослідження показує, що частка вагітних пацієнток з Covid-19, які потребують госпіталізації, збільшилася до 10-15% в кінці серпня і початку вересня, що більш ніж удвічі перевищує відсоток в минулому році, до появи варіанту Дельта.

– Це тривожна тенденція, і ми в основному спостерігаємо ці випадки у нещеплених жінок, – зазначає доктор медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології та провідний автор дослідження Емілі Адхікарі.

За її словами, результати є першим об’єктивним доказом того, що кількість випадків і тяжкість захворювання у вагітних жінок різко зросли після появи Сovid-штаму Дельта.

У дослідження було включено 1 515 вагітних жінок з діагнозом Covid-19. 82 з них мали важке або критичне захворювання, у тому числі 10 потребували штучної вентиляції легень. Дві вагітні жінки померли.

Емілі Адхікарі визнає, що деякі жінки побоюються, що вакцина може бути небезпечною для застосування під час вагітності. Але, каже експерт, дослідження спростували ці побоювання.

Вагітні жінки піддаються більшому ризику ускладнень з будь-яким типом важкої респіраторної інфекції, тому ці результати ще раз підкреслюють необхідність вакцинації від Covid-19 вагітних і годуючих жінок, наполягає вчений-дослідник.