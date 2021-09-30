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Грип, як і Covid-19, залишає за собою довгий шлейф ускладнень

30 Вересня 2021, 19:18 Лариса Божко
грипп
Джерело: Depositphotos

Дослідники з Оксфордського університету помітили, що у деяких людей після грипу ще тривалий час зберігається головний біль, стомлюваність, утруднене дихання та нездорове збудження. Ці симптоми можуть спостерігатися близько півроку після одужання.

Інтерес до цих явищ виник після того, як почали спостерігати так званий довгий Covid. З’ясувалося, що багато вірусів залишають подібний шлейф симптомів.

Під час дослідження було охоплено дві групи по 100 тис. осіб, переважно у США. Учасники однієї з них перехворіли на Covid-19, а іншої – на грип.

У першій групі тривалі ускладнення спостерігалися у 42% пацієнтів, у другій – у 30%.

– Багато хто з нас знає на власному досвіді, що після грипу нормальне самопочуття не повертається довше, ніж ми б хотіли, – сказав один із керівників дослідження, професор Пол Харрісон.

Матеріал, опублікований в журналі PLOS Medicine, не містить даних щодо важкості виявлених симптомів, і про те, виникали вони постійно або час від часу.

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Інший учасник досліджень, доктор Макс Таке зауважив, що раніше ускладненням після грипу не приділялося належної уваги.

Грип проявляється важкою інтоксикацією і високою температурою, він також може викликати кашель. Що стосується коронавірусу, то він викликає пневмонію. У дітей Covid-19 може протікати, як захворювання на зразок ГРВІ, і симптоми взагалі не будуть відрізнятися один від одного. У такому випадку можуть допомогти тести на грип.

Джерело
BBC
Теги
Коронавирус Covid-19
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