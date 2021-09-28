Из-за активного распространения коронавируса в Украине и наступления сезона гриппа и ОРВИ определять, симптомы какой именно болезни возникают, трудно.

Врач-инфекционист Елена Луцкая утверждает, что это связано с тем, что грипп, ОРВИ и коронавирус — это респираторные вирусы, поэтому они похожи между собой.

— Но если сравнивать грипп с другой вирусной инфекцией, то, скорее всего, первый будет проявляться тяжелой интоксикацией и высокой температурой. Также грипп может вызвать кашель, — отметила она.

Что касается коронавируса, то он вызывает пневмонию. Но если это касается детей, то у них Covid-19 может протекать как заболевание вроде ОРВИ, и симптомы вообще не будут отличаться друг от друга. В таком случае могут помочь тесты на грипп.

Тестирование на коронавирус врач может назначить в случае контактов с больными. Также если человек находится в группе риска или же должен контактировать с другими людьми.

— Есть тесты, которые сразу определяют грипп и коронавирус одновременно. Поэтому обращайтесь к врачу, и он определит необходимую тактику лечения, — добавила она.

Чтобы уберечься от инфицирования гриппом или коронавирусом, стоит придерживаться всех противоэпидемических норм и вакцинироваться.

Также необходимо помнить, что прививка от гриппа не защищает людей от заражения Covid-19, а вакцинация от коронавируса не защищает от заражения гриппом.

Вакцинироваться в первую очередь необходимо людям, которые входят в группы риска и имеют высокую вероятность инфицироваться.

Источник: Елена Луцкая