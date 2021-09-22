Пика заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине стоит ждать в октябре-ноябре.

Такой прогноз озвучила заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оксана Кошалко во время пресс-конференции 22 сентября 2021 года.

— Пик заболеваемости спрогнозировать сложно, поскольку туда входит коронавирус. Но я думаю, что в этом году он будет в октябре-ноябре, — отметила Оксана Кошалко.

По ее словам, заболеваемость в Украине и дальше будет расти, ее уровень уже близок к эпидпорогу.

При этом на территории Украины пока нет лабораторного подтверждения циркуляции вирусов гриппа.

Несмотря на то, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине ожидают позже, в стране уже довольно напряженная ситуация с коронавирусом.

В течение сентября количество новых случаев значительно увеличилось, в связи с этим правительство усилило карантин. Новые меры начнут действовать с 23 сентября.

Украинцев призывают активно вакцинироваться и придерживаться ограничительных мер.