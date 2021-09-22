Известный блогер и системный аналитик Евгений Истребин прогнозирует с понедельника, 27 сентября, беспрецедентный суточный прирост показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине.

Основываясь на статистических данных Министерства здравоохранения, он утверждает, что страна уже преодолела прошлогодний максимум. И это – несмотря на то, что в отличие от 2020 года, у нас уже есть Covid-вакцина.

— К понедельнику, думаю, возьмем отметку в 20 тыс. – написал Евгений Истребин на своей странице в Facebook.

По словам аналитика, сейчас стремительно растут все суточные показатели по Covid-19, особенно в отношении количества госпитализированных.

Одна из самых тревожных ситуаций – в Харьковской области, где недельный прирост госпитализированных жителей составил 59%: с примерно 150 человек в сутки на прошлой неделе до 237 по данным на 21 сентября.

Недалеко от Харьковщины ушли Одесская и Днепропетровская области, где суточные приросты госпитализированных с коронавирусной инфекцией показывают почти двукратное увеличение.

Читайте также: Черновицкая область рискует первой войти в красную зону

Что касается всей Украины, то, по словам Евгения Истребина, в больницах на сегодня находятся почти 14 тыс. пациентов с Covid-19 (рост за неделю – 46%), в том числе в реанимационных отделениях – более 1 тыс. человек (рост за неделю 30%), в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нуждаются 718 человек (рост за неделю 13%).

Источник: Facebook