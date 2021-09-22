Відомий блогер і системний аналітик Євген Істребін прогнозує з понеділка, 27 вересня, безпрецедентний добовий приріст показників захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні.

Ґрунтуючись на статистичних даних Міністерства охорони здоров’я, він стверджує, що країна вже подолала торішній максимум. І це – незважаючи на те, що на відміну від 2020 року, у нас вже є Сovid-вакцина.

– До понеділка, думаю, візьмемо позначку в 20 тис. – написав Євген Істребін на своїй сторінці в Facebook.

За словами аналітика, зараз стрімко зростають всі добові показники щодо Covid-19, особливо стосовно кількості госпіталізованих.

Одна з найтривожніших ситуацій – в Харківській області, де тижневий приріст госпіталізованих жителів становить 59%: із приблизно 150 осіб на добу минулого тижня до 237 за даними на 21 вересня.

Недалеко від Харківщини відішли Одеська та Дніпропетровська області, де добові прирости госпіталізованих з коронавірусною інфекцією показують майже дворазове збільшення.

Стосовно всієї України, то, за словами Євгена Істребіна, в лікарнях на сьогодні перебувають майже 14 тис. пацієнтів з Covid-19 (зростання за тиждень – 46%), зокрема в реанімаційних відділеннях – понад 1 тис. осіб (зростання за тиждень 30%), апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) потребують 718 осіб (зростання за тиждень 13%).

Джерело: Facebook