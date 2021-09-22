В Україні станом на 21 вересня рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях та місті Київ.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. Цей показник відповідає зеленій зоні лише у Кіровоградській (32) та Закарпатській (39) областях.

Найбільший рівень захворюваності зафіксували в Луганській (347 на 100 тис.), Чернівецькій (349) та Тернопільській (226) областях. Нормальний показник – кількість хворих є не більшою за 75 осіб на 100 тис. населення.

Також деякі регіони мають перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій з Covid-19. Так, ситуація з хворими погіршилась у Києві (54,6%), Дніпропетровській (70,3%), Донецькій (66,4%), Луганській (64,6%), Миколаївській (58,7%), Рівненській (66,5%), Харківській (70,0%), Херсонській (52,1%) та Черкаській (94,3%) областях.

У зеленій зоні динаміка загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим Covid-19 або підозрою на нього має становити щонайбільше 50%.

Динаміка госпіталізацій – критерій, який показує зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

Станом на 21 вересня в Україні зафіксували 6 754 нових випадки Covid-19. Від ускладнень, які викликав вірус, за останні 24 години померло 105 осіб. Водночас одужати вдалося 2 095 людям.

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