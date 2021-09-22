За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 754 осіб. З них 625 дітей і 125 медпрацівників.
Одужали за добу – 2 095 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 105 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 175 осіб.
Коронавірус в регіонах:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
- м. Київ – 456;
- Вінницька область – 100;
- Волинська область – 137;
- Дніпропетровська область – 556;
- Донецька область – 460;
- Житомирська область – 179;
- Закарпатська область – 49;
- Запорізька область – 305;
- Івано-Франківська область – 192;
- Київська область – 219;
- Кіровоградська область – 45;
- Луганська область – 295;
- Львівська область – 449;
- Миколаївська область – 150;
- Одеська область – 442;
- Полтавська область – 134;
- Рівненська область – 248;
- Сумська область – 207;
- Тернопільська область – 145;
- Харківська область – 774;
- Херсонська область – 302;
- Хмельницька область – 345;
- Черкаська область – 234;
- Чернівецька область – 298;
- Чернігівська область – 33.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- Захворіло – 2 362 559 осіб.
- Померло – 55 161 особа.
- Видужало – 2 235 668 осіб.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.