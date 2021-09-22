За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 754 осіб. З них 625 дітей і 125 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 095 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 105 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 175 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

м. Київ – 456;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 137;

Дніпропетровська область – 556;

Донецька область – 460;

Житомирська область – 179;

Закарпатська область – 49;

Запорізька область – 305;

Івано-Франківська область – 192;

Київська область – 219;

Кіровоградська область – 45;

Луганська область – 295;

Львівська область – 449;

Миколаївська область – 150;

Одеська область – 442;

Полтавська область – 134;

Рівненська область – 248;

Сумська область – 207;

Тернопільська область – 145;

Харківська область – 774;

Херсонська область – 302;

Хмельницька область – 345;

Черкаська область – 234;

Чернівецька область – 298;

Чернігівська область – 33.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

Захворіло – 2 362 559 осіб.

Померло – 55 161 особа.

Видужало – 2 235 668 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.