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За минулу добу в Україні зафіксовано 6 754 нових випадків Covid-19

22 Вересня, 08:13 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 6 754 осіб. З них 625 дітей і 125 медпрацівників.

Одужали за добу – 2 095 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 105 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 175 осіб.

Коронавірус в регіонах:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

  • м. Київ – 456;
  • Вінницька область – 100;
  • Волинська область – 137;
  • Дніпропетровська область – 556;
  • Донецька область – 460;
  • Житомирська область – 179;
  • Закарпатська область – 49;
  • Запорізька область – 305;
  • Івано-Франківська область – 192;
  • Київська область – 219;
  • Кіровоградська область – 45;
  • Луганська область – 295;
  • Львівська область – 449;
  • Миколаївська область – 150;
  • Одеська область – 442;
  • Полтавська область – 134;
  • Рівненська область – 248;
  • Сумська область – 207;
  • Тернопільська область – 145;
  • Харківська область – 774;
  • Херсонська область – 302;
  • Хмельницька область – 345;
  • Черкаська область – 234;
  • Чернівецька область – 298;
  • Чернігівська область – 33.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • Захворіло – 2 362 559 осіб.
  • Померло – 55 161 особа.
  • Видужало – 2 235 668 осіб.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу – 6 435 425 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 681 589 щеплень.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Україна
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