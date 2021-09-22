За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 754 человек. Из них 625 детей и 125 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 095 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 105 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 175 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), в г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

г. Киев — 456;

Винницкая область — 100;

Волынская область — 137;

Днепропетровская область — 556;

Донецкая область — 460;

Житомирская область — 179;

Закарпатская область — 49;

Запорожская область — 305;

Ивано-Франковская область — 192;

Киевская область — 219;

Кировоградская область — 45;

Луганская область — 295;

Львовская область — 449;

Николаевская область — 150;

Одесская область — 442;

Полтавская область — 134;

Ровенская область — 248;

Сумская область — 207;

Тернопольская область — 145;

Харьковская область — 774;

Херсонская область — 302;

Хмельницкая область — 345;

Черкасская область — 234;

Черновицкая область — 298;

Черниговская область — 33.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 362 559 человек.

Умерло – 55 161 человек.

Выздоровело – 2 235 668 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 681 589 прививок.