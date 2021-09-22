За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 754 человек. Из них 625 детей и 125 медработников.
Выздоровели за сутки – 2 095 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 105 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 175 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), в г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.
- г. Киев — 456;
- Винницкая область — 100;
- Волынская область — 137;
- Днепропетровская область — 556;
- Донецкая область — 460;
- Житомирская область — 179;
- Закарпатская область — 49;
- Запорожская область — 305;
- Ивано-Франковская область — 192;
- Киевская область — 219;
- Кировоградская область — 45;
- Луганская область — 295;
- Львовская область — 449;
- Николаевская область — 150;
- Одесская область — 442;
- Полтавская область — 134;
- Ровенская область — 248;
- Сумская область — 207;
- Тернопольская область — 145;
- Харьковская область — 774;
- Херсонская область — 302;
- Хмельницкая область — 345;
- Черкасская область — 234;
- Черновицкая область — 298;
- Черниговская область — 33.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 362 559 человек.
- Умерло – 55 161 человек.
- Выздоровело – 2 235 668 человек.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 681 589 прививок.