Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 6 754 новых случая Covid-19

22 сентября, 08:13 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 6 754 человек. Из них 625 детей и 125 медработников.

Выздоровели за сутки – 2 095 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 105 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 2 175 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), в г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

  • г. Киев — 456;
  • Винницкая область — 100;
  • Волынская область — 137;
  • Днепропетровская область — 556;
  • Донецкая область — 460;
  • Житомирская область — 179;
  • Закарпатская область — 49;
  • Запорожская область — 305;
  • Ивано-Франковская область — 192;
  • Киевская область — 219;
  • Кировоградская область — 45;
  • Луганская область — 295;
  • Львовская область — 449;
  • Николаевская область — 150;
  • Одесская область — 442;
  • Полтавская область — 134;
  • Ровенская область — 248;
  • Сумская область — 207;
  • Тернопольская область — 145;
  • Харьковская область — 774;
  • Херсонская область — 302;
  • Хмельницкая область — 345;
  • Черкасская область — 234;
  • Черновицкая область — 298;
  • Черниговская область — 33.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 362 559 человек.
  • Умерло –  55 161 человек.
  • Выздоровело – 2 235 668 человек.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизировано 6 435 427 человек, из них получили одну дозу – 6 435 425 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общем проведено 11 681 589 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Україна
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка