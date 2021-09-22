В Украине по состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях и в городе Киев.

Этот показатель соответствует зеленой зоне только в Кировоградской (32) и Закарпатской (39) областях.

Наибольший уровень заболеваемости зафиксировали в Луганской (347 на 100 тыс.), Черновицкой (349) и Тернопольской (226) областях. Нормальный показатель — количество больных не больше 75 человек на 100 тыс. населения.

Также некоторые регионы имеют превышенный показатель динамики уровня госпитализаций с Covid-19. Так, ситуация с больными ухудшилась в Киеве (54,6%), Днепропетровской (70,3%), Донецкой (66,4%), Луганской (64,6%), Николаевской (58,7%), Ровенской (66,5%), Харьковской (70,0%), Херсонской (52,1%) и Черкасской (94,3%) областях.

В зеленой зоне динамика общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным Covid-19 или подозрением на него должна составлять не более 50%.

Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

По состоянию на 21 сентября в Украине зафиксировали 6 754 новых случаая Covid-19. От осложнений, которые вызвал вирус, за последние 24 часа умерло 105 человек. В то же время выздороветь удалось 2 095 людям.

Подробную статистику коронавируса в Украине — читайте на Фактах ICTV.