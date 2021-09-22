До конца текущей недели Черновицкая область может оказаться в красном уровне эпидемической опасности. За последние дни здесь фиксируется самая критическая в Украине статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По информации Киевской школы экономики (KSE), количество госпитализированных жителей области приближается к предельному показателю — 60 человек на 100 тыс. населения — и в настоящее время составляет 59 человек на 100 тыс.

Также на критическом уровне и показатель занятости койко-мест заболевшими коронавирусной инфекцией: 64% при предельном уровне в 65%.

Если эти критические показатели будут преодолены в течение трех дней подряд, Черновицкой области будет присвоен статус красной зоны эпидемической опасности.

Эксперты KSE рекомендуют увеличить количество коронавирусных койко-мест на 30-50%. Причем уже сейчас, не дожидаясь возможного развития пессимистического сценария.

В зонах повышенного эпидемического риска также находятся Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Стремительно увеличивается количество госпитализированных и в Луганской области: до 80% за неделю.

На западе Украины в наиболее критической ситуации Львовская область. Если текущая динамика заболеваемости здесь сохранится, регион также рискует оказаться в красной зоне эпидемической опасности в течение ближайших двух недель.

Напомним, что с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен желтый уровень эпидемической опасности.