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Чернівецька область ризикує першою увійти до червоної зони

22 Вересня, 09:36 Вікторія Яснопольська
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Джерело: Depositphotos

До кінця поточного тижня Чернівецька область може опинитися на червоному рівні епідемічної небезпеки. За останні дні тут фіксується найкритичніша в Україні статистика захворюваності на коронавірусну інфекцію.

За інформацією Київської школи економіки (KSE), кількість госпіталізованих жителів області наближається до граничного показника – 60 осіб на 100 тис. населення – і наразі становить 59 осіб на 100 тис.

Також на критичному рівні і показник зайнятості ліжко-місць хворими коронавірусною інфекцією: 64% за граничного рівня в 65%.

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Якщо ці критичні показники будуть подолані протягом трьох днів поспіль, Чернівецькій області буде присвоєно статус червоної зони епідемічної небезпеки.

Експерти KSE рекомендують збільшити кількість коронавірусних ліжко-місць на 30-50%. Причому вже зараз, не чекаючи можливого розвитку песимістичного сценарію.

У зонах підвищеного епідемічного ризику також перебувають Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Стрімко збільшується кількість госпіталізованих і в Луганській області: до 80% за тиждень.

На заході України в найбільш критичній ситуації Львівська область. Якщо поточна динаміка захворюваності тут збережеться, регіон також ризикує опинитися в червоній зоні епідемічної небезпеки протягом найближчих двох тижнів.

Нагадаємо, що з 23 вересня у всіх регіонах України буде встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Джерело
УНН
Теги
епідемія , Коронавірус Covid-19 , Небезпека , статистика
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