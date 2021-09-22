До кінця поточного тижня Чернівецька область може опинитися на червоному рівні епідемічної небезпеки. За останні дні тут фіксується найкритичніша в Україні статистика захворюваності на коронавірусну інфекцію.

За інформацією Київської школи економіки (KSE), кількість госпіталізованих жителів області наближається до граничного показника – 60 осіб на 100 тис. населення – і наразі становить 59 осіб на 100 тис.

Також на критичному рівні і показник зайнятості ліжко-місць хворими коронавірусною інфекцією: 64% за граничного рівня в 65%.

Якщо ці критичні показники будуть подолані протягом трьох днів поспіль, Чернівецькій області буде присвоєно статус червоної зони епідемічної небезпеки.

Експерти KSE рекомендують збільшити кількість коронавірусних ліжко-місць на 30-50%. Причому вже зараз, не чекаючи можливого розвитку песимістичного сценарію.

У зонах підвищеного епідемічного ризику також перебувають Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Стрімко збільшується кількість госпіталізованих і в Луганській області: до 80% за тиждень.

На заході України в найбільш критичній ситуації Львівська область. Якщо поточна динаміка захворюваності тут збережеться, регіон також ризикує опинитися в червоній зоні епідемічної небезпеки протягом найближчих двох тижнів.

Нагадаємо, що з 23 вересня у всіх регіонах України буде встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.