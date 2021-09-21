Чи з’явилися нові симптоми коронавірусної інфекції? В яких випадках потрібно обов’язково звернутися до сімейного лікаря? Чи збільшилося навантаження на терапевтів загальної практики? Чи має право сімейний лікар видати направлення на ПЛР-тестування? На ці та інші запитання Фактів ICTV відповіла сімейний лікар поліклініки Оболонського району Києва Людмила Сердюк.

У центрі уваги – діти

– Наразі мене дуже турбує різке зростання дитячої захворюваності на коронавірусну інфекцію, – зазначила Людмила Сердюк.

Якщо рік тому йшлося переважно про хворих дітей підліткового віку і старше, то зараз усе частіше доводиться діагностувати Covid-19 дітям від двох до 10 років.

Причина цієї тенденції вбачається в одному: батьки малюків елементарно нехтують правилами гігієни. Адже маленькі діти не ходять у магазини, на ринок або в торгові центри. Відповідно, інфекцію заносять додому їхні тата і мами.

Безумовно, важливу роль відіграє і відсутність вакцини проти Covid-19 для цієї вікової категорії.

– Користуючись нагодою, хочу закликати батьків бути уважнішими і пильнішими щодо власних дітей. Намагайтеся мінімізувати ризики зараження. Адже діти іноді дуже важко переносять інфекцію. Від вашого відповідального ставлення залежить їхнє здоров’я і навіть життя, – звернулася Людмила Сердюк.

Чи з’явилися нові симптоми Covid-19

– Я б не стала стверджувати, що клінічна картина коронавірусної хвороби якось помітно змінилася за минулий рік. У будь-якому разі, щодо дорослих, – розповідає терапевт загальної практики.

Температура, кашель, біль у горлі, ломота в м’язах і суглобах, сонливість, швидка стомлюваність, – все це залишається актуальним у діагностиці коронавірусної хвороби зараз, як і півтора року тому.

За словами Людмили Сердюк, наразі величезне занепокоєння викликають маленькі діти і люди старше 60 років.

Якщо роком раніше діти більше скаржилися на кашель, який минав за кілька днів, спостерігалися також симптоми діареї, біль в області живота, то зараз на викликах ми дедалі частіше фіксуємо дихальну недостатність. Що загрожує дуже серйозними порушеннями з боку центральної нервової системи.

Багато дітей зараз надходять у стаціонари з високою температурою, зі скаргами на сильний головний біль, задишку, нудоту і блювання.

За словами сімейного лікаря, діти від 0 до 18 років, як правило, переносять хворобу досить легко, часом взагалі без симптомів. Завдання лікаря – не пропустити початок розвитку важких випадків. Саме тому в разі появи перших підозрілих симптомів батьки повинні негайно повідомити про них своєму сімейному лікарю.

Навантаження, вакцинація та ПЛР-тести

– Відсутність черги під кабінетом зовсім не означає, що відсутні й хворі, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, навантаження на сімейного лікаря в період із початку пандемії можна охарактеризувати як стабільно високе. Як правило, прийом пацієнтів розписаний на кілька днів вперед. І масова вакцинація, що розпочалася, поки що, на жаль, не впливає на цей фактор.

Навпаки, додалися пацієнти, стурбовані тими чи тими побічними явищами після щеплення: судоми в м’язах, алергічні прояви, температура вище 38. Хоча далеко не завжди ці симптоми обумовлені саме вакциною.

Направлення на безкоштовні ПЛР-тести лікарі дають згідно з наказом МОЗ №722, якщо пацієнт демонструє симптоми ГРВІ або вірусної пневмонії. Про який саме варіант Covid-19 йдеться в кожному конкретному випадку, значення не має.