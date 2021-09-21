З впровадженням вакцини проти Covid-19 група американських вчених приступила до дослідження, щоб порівняти поліпшення психічного здоров’я у людей, які отримали щеплення, з тими, хто цього не зробив.

Вчені дійшли висновку, що отримання першої дози Сovid-вакцини призвело до значного поліпшення психічного здоров’я. І це крім поліпшень, вже досягнутих з моменту піку психічних розладів навесні 2020 року.

– Аналіз впливу вакцинації дозволяє нам вивчити, якою мірою вона знижує ризики психічних розладів, – говорить провідний співробітник дослідження Франсіско Перес-Арсе.

За його словами, роботу групи з відстеження множинного впливу пандемії, включаючи психічне здоров’я, вони почали в березні 2020 року.

Учасники, які були респондентами дослідження Розуміння Америки, відповідали на опитування приблизно кожні два тижні, що дозволило відстежувати траєкторії за такими змінними, як психічне здоров’я і статус вакцинації.

Перес-Арсе і його колеги опитали понад 8 тис. американців віком 18 років і старше в період з 10 березня 2020 року по 31 березня 2021 року.

Це призвело дослідників до висновку, що короткострокові прямі позитивні ефекти від першого щеплення більш, ніж очевидні.

Для громадськості може бути важливим знати, що вакцина зменшила психічні розлади. Ця інформація може допомогти зменшити сильні емоції з обох сторін і створити простір для розмови, переконані вчені.

Джерело: MedicalNewsToday