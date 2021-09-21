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Вакцинація

Достатньо однієї дози: Covid-вакцина зміцнює психічне здоров’я

21 Вересня, 13:39 Вікторія Яснопольська
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Джерело: Depositphotos

З впровадженням вакцини проти Covid-19 група американських вчених приступила до дослідження, щоб порівняти поліпшення психічного здоров’я у людей, які отримали щеплення, з тими, хто цього не зробив.

Вчені дійшли висновку, що отримання першої дози Сovid-вакцини призвело до значного поліпшення психічного здоров’я. І це крім поліпшень, вже досягнутих з моменту піку психічних розладів навесні 2020 року.

– Аналіз впливу вакцинації дозволяє нам вивчити, якою мірою вона знижує ризики психічних розладів, – говорить провідний співробітник дослідження Франсіско Перес-Арсе.

За його словами, роботу групи з відстеження множинного впливу пандемії, включаючи психічне здоров’я, вони почали в березні 2020 року.

Учасники, які були респондентами дослідження Розуміння Америки, відповідали на опитування приблизно кожні два тижні, що дозволило відстежувати траєкторії за такими змінними, як психічне здоров’я і статус вакцинації.

Перес-Арсе і його колеги опитали понад 8 тис. американців віком 18 років і старше в період з 10 березня 2020 року по 31 березня 2021 року.

Це призвело дослідників до висновку, що короткострокові прямі позитивні ефекти від першого щеплення більш, ніж очевидні.

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Для громадськості може бути важливим знати, що вакцина зменшила психічні розлади. Ця інформація може допомогти зменшити сильні емоції з обох сторін і створити простір для розмови, переконані вчені.

Джерело: MedicalNewsToday

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження
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