В Україні розраховують, що запускатимуть масову кампанію з вакцинації серед підлітків. Але зараз пріоритетом є люди старші 60 років.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Я озвучив цифру, що 27% вакцинованих – це старші люди. Але 82% всіх летальних випадків – це серед людей старших 60 років. Тому пріоритетом є люди старші 60 років. І коли говорять, що зараз немає роботи, то один з прикладів: зараз завершується пілот, який ми показували з національного рівня в Полтавській області, де приїжджала група активістів і медпрацівників. Вони спілкувалися у селах з людьми похилого віку. І рівень вакцинації виріс, – додав міністр.

За словами Ляшка, підрозслідування показують, що саме дорослі інфікують дітей в сім’ях. Домашнє вогнище в пріоритеті. А далі дивитимуться, як воно поширюється.

Ось чому сьогодні зроблено пріоритет на вакцинації педагогів з подальшим розумінням, як і коли призупиняється навчальний процес в класі, зауважив чиновник.

– Якщо ми кажемо, що є інфікована дитина, то клас іде на самоізоляцію. Якщо більше 50% класів пішло на самоізоляцію, то школа йде послідовно, навіть якщо вакциновані педагоги, – додав глава МОЗ.

Як пояснив Ляшко, таким чином стримують поширення коронавірусу, не зупиняючи навчальний процес. Це принципова позиція.

– Вакцинуємо мінімум 50% дорослого населення і будемо переходити до дітей, – додав він.

Щодо захворюваності, то міністр пояснив – за останній тиждень дитяча захворюваніть збільшилася на 10%. До цього захворюваність дітей віком до 19 років не перевищувала 8%.

За словами Ляшка, госпіталізація зросла, але порівняно з дорослими, це не критично.