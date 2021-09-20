В Украине рассчитывают, что будут запускать массовую кампанию по вакцинации среди подростков. Но сейчас приоритетом есть люди старше 60 лет.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Я озвучил цифру, что 27% вакцинированных — это пожилые люди. Но 82% всех летальных случаев — это среди людей старше 60 лет. Поэтому приоритетом есть люди старше 60 лет. И когда говорят, что сейчас нет работы, то один из примеров: сейчас завершается пилот, который мы показывали на национальном уровню в Полтавской области, где приезжала группа активистов и медработников. Они общались в селах с пожилыми людьми. И уровень вакцинации вырос, — добавил министр.

По словам Ляшко, подрасследования показывают, что именно взрослые инфицируют детей в семьях. Домашний очаг в приоритете. А дальше будут смотреть, как оно распространяется.

Вот почему сегодня сделано приоритет на вакцинации педагогов с последующим пониманием, как и когда приостанавливается учебный процесс в классе, отметил чиновник.

— Если мы говорим, что есть инфицированный ребенок, то класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов пошло на самоизоляцию, то школа идет последовательно, даже если вакцинированные педагоги, — добавил глава Минздрава.

Как объяснил Ляшко, таким образом сдерживают распространение коронавируса, не останавливая учебный процесс. Это принципиальная позиция.

— Вакцинируют минимум 50% взрослого населения и будем переходить к детям, — добавил он.

Касательно заболеваемости, то министр объяснил — за последнюю неделю детская заболеваемость увеличилось на 10%. К этому заболеваемость детей в возрасте до 19 лет не превышала 8%.

По словам Ляшко, госпитализация возросла, но по сравнению со взрослыми, это не критично.