С внедрением вакцины против Covid—19 группа американских ученых приступила к исследованию, чтобы сравнить улучшения психического здоровья у людей, получивших прививку, с теми, кто этого не сделал.

Ученые пришли к выводу, что получение первой дозы Covid-вакцины привело к значительному улучшению психического здоровья. И это помимо улучшений, уже достигнутых с момента пика психических расстройств весной 2020 года.

— Анализ влияния вакцинации позволяет нам изучить, в какой степени она снижает риски психических расстройства, — говорит ведущий сотрудник исследования Франсиско Перес-Арсе.

По его словам, работу группы по отслеживанию множественного воздействия пандемии, включая психическое здоровье, они начали в марте 2020 года.

Участники, которые являлись респондентами исследования Понимание Америки, отвечали на опросы примерно каждые две недели, что позволило отслеживать траектории по таким переменным, как психическое здоровье и статус вакцинации.

Перес-Арсе и его коллеги опросили более 8 тыс. американцев в возрасте 18 лет и старше в период с 10 марта 2020 года по 31 марта 2021 года.

Это привело исследователей к выводу, что краткосрочные прямые положительные эффекты от первой прививки более, чем очевидны.

Для общественности может быть важным знать, что вакцина уменьшила психические расстройства. Эта информация может помочь уменьшить сильные эмоции с обеих сторон и создать пространство для разговора, убеждены ученые.

Источник: MedicalNewsToday