Украина в рамках глобальной инициативы COVAX получила 159 тыс. доз вакцины китайского производства CoronaVac.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Страна получила эту партию препарата бесплатно, как и другие вакцины и товары в рамках COVAX.

Вакцина от Covid-19 CoronaVac (Vero Cell [инактивированная]), производства Sinovac, одобрена ВОЗ для экстренного использования. Это означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине растет уровень заболеваемости Covid-19, а 98% госпитализированных — невакцинированы. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы как можно больше украинцев вакцинировались уже сегодня, чтобы защитить себя от тяжелого течения Covid-19, госпитализации и смерти.

В Минздраве добавили, что поставки вакцин в Украину в рамках инициативы продлятся до конца 2021 года. Механизм поставит достаточное количество вакцин разных производителей, чтобы защитить от коронавируса до 20% населения.

Китайская вакцина CoronaVac содержит “убитый” вирус. Из-за этого она может гарантировать более комплексную защиту против коронавируса, однако ее эффективность еще изучается.

Согласно данным ВОЗ, эффективность CoronaVac против инфицирования и течения болезни с заметными симптомами – 67%, против госпитализации – 85%, против летальности – 80%.

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