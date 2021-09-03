Специалист рассказал, как работает китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac, которой иммунизируют людей в Украине.

Это вещество — инактивированное, оно содержит «убитый» вирус. В связи с этим вакцина может оказывать более комплексную защиту против коронавируса, однако ее эффективность еще изучается.

— При введении инактивированных вакцин иммунная система знакомится не только с одним белком, а со всей структурой вируса, — говорит иммунолог Борис Донской.

По его словам, вирус мутирует, но ему сложно изменить всю свою структуру, чтобы проскользнуть в организм.

Из-за этого вакцина может быть эффективной и против штаммов.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Вакцина CoronaVac от Sinovac — один из препаратов, которым делают прививки.

По поводу ее эффективности продолжаются дискуссии.

Согласно данным ВОЗ, эффективность CoronaVac против инфицирования и хода болезни с явными симптомами — 67%, против госпитализации — 85%, против летальности — 80%.

Однако не все страны ЕС пока признают сертификаты о вакцинации людей, которые выбрали для иммунизации именно это вещество.