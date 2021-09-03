Фахівець розповів, як працює китайська вакцина CoronaVac від компанії Sinovac, якою імунізують людей в Україні.

Ця речовина – інактивована, вона містить “вбитий” вірус. Через це вакцина може гарантувати більш комплексний захист проти коронавірусу, проте її ефективність ще вивчається.

– Під час введення інактивованих вакцин імунна система знайомиться не лише з одним білком, а з усією структурою вірусу, – каже імунолог Борис Донський.

За його словами, вірус мутує, але йому складно змінити всю свою структуру, щоб потрапити до організму.

Через це вакцина може бути ефективною і проти штамів.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Вакцина CoronaVac від Sinovac – один з препаратів, яким роблять щеплення.

Щодо її ефективності тривають дискусії.

Згідно з даними ВООЗ, ефективність CoronaVac проти інфікування і перебігу хвороби з помітними симптомами – 67%, проти госпіталізації – 85%, проти летальності – 80%.

Однак не всі країни ЄС поки що визнають сертифікати про вакцинації людей, які обрали для імунізації саме цю речовину.