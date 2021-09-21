Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX отримала 159 тис. доз вакцини китайського виробництва CoronaVac.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Країна отримала цю партію препарату безкоштовно, як і інші вакцини й товари в рамках COVAX.

Вакцина від Covid-19 CoronaVac (Vero Cell [інактивована]), виробництва Sinovac, схвалена ВООЗ для екстреного використання. Це означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні зростає рівень захворюваності на Covid-19, а 98% госпіталізованих — невакциновані. Тому надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців вакцинувалися вже сьогодні, аби захистити себе від важкого перебігу Covid-19, госпіталізації та смерті.

У МОЗ додали, що постачання вакцин в Україну в рамках ініціативи триватимуть до кінця 2021 року. Механізм поставить достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити від коронавірусу до 20% населення.

Китайська вакцина CoronaVac містить “вбитий” вірус. Через це вона може гарантувати більш комплексний захист проти коронавірусу, проте її ефективність ще вивчається.

Згідно з даними ВООЗ, ефективність CoronaVac проти інфікування і перебігу хвороби з помітними симптомами – 67%, проти госпіталізації – 85%, проти летальності – 80%.

Детальніше про вакцину від коронавірусу CoronaVac читайте на Фактах ICTV.