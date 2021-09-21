Появились ли новые симптомы коронавирусной инфекции? В каких случаях нужно обязательно обратиться к семейному врачу? Увеличилась ли нагрузка на терапевтов общей практики? Имеет ли право семейный врач выдать направление на ПЦР-тестирование? На эти и другие вопросы Фактов ICTV ответила семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк.

В центре внимания — дети

— В настоящее время меня очень беспокоит резкий рост детской заболеваемости коронавирусной инфекцией, — отметила Людмила Сердюк.

Если год назад речь шла в основном о заболевших детях подросткового и старшего возраста, то сегодня все чаще приходится диагностировать Covid-19 детям от двух до 10 лет.

Причина этой тенденции видится в одном: родители малышей элементарно пренебрегают правилами гигиены. Ведь маленькие дети не ходят в магазины, на рынок или в торговые центры. Значит, инфекцию доставляют на дом их папы и мамы.

Безусловно, немаловажную роль играет и отсутствие вакцины против Covid-19 для этой возрастной категории.

— Пользуясь случаем, хочу призвать родителей быть внимательнее и бдительнее в отношении собственных детей. Старайтесь минимизировать риски заражения. Ведь дети иногда очень тяжело переносят инфекцию. От вашего ответственного отношения зависит их здоровье и даже жизнь, — обратилась Людмила Сердюк.

Появились ли новые симптомы Covid-19

— Я бы не стала утверждать, что клиническая картина коронавирусной болезни как-то заметно изменилась за минувший год. Во всяком случае в отношении взрослых, — рассказывает терапевт общей практики.

Температура, кашель, боль в горле, ломота в мышцах и суставах, сонливость, быстрая утомляемость, — все это остается актуальным в диагностике коронавирусной болезни и сегодня, как и полтора года назад.

По словам Людмилы Сердюк, в настоящее время огромное беспокойство вызывают маленькие дети и люди старше 60 лет.

Если годом ранее дети больше жаловались на кашель, который проходил спустя несколько дней, наблюдались также симптомы диареи, боли в области живота, то сегодня на вызовах мы все чаще фиксируем дыхательную недостаточность. Что само по себе чревато очень серьезными нарушениями со стороны центральной нервной системы.

Много детей сегодня поступают в стационары с высокой температурой, с жалобами на сильную головную боль, одышку, тошноту и рвоту.

По словам семейного врача, дети от 0 до 18 лет, как правило, переносят болезнь достаточно легко, порой вообще без симптомов. Задача врача – не пропустить начало развития тяжелых случаев. Именно поэтому при появлении первых подозрительных симптомов родители должны немедленно сообщить о них своему семейному доктору.

Нагрузка, вакцинация и ПЦР-тесты

— Отсутствие очереди под кабинетом вовсе не означает, что отсутствуют и больные, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, нагрузку на семейного врача в период с начала пандемии можно охарактеризовать как стабильно высокую. Как правило, прием пациентов расписан на несколько дней вперед. И начавшаяся массовая вакцинация пока, увы, не влияет на этот фактор.

Наоборот, добавились пациенты, обеспокоенные теми или иными побочными явлениями после Covid-прививки: судороги в мышцах, аллергические проявления, температура выше 38. Хотя далеко не всегда эти симптомы обусловлены именно вакциной.

Направление на бесплатные ПЦР-тесты врачи дают согласно приказу Минздрава №722, если пациент демонстрирует симптомы ОРВИ или вирусной пневмонии. О каком именно варианте Covid-19 идет речь в том или ином конкретном случае, значения не имеет.