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Абсолютно бесплатно: в Черновцах пациенты могут брать домой концентраторы кислорода

21 сентября, 12:45 Вікторія Яснопольська
кислород
Источник: Depositphotos

В областном центре Черновцы людям, перенесшим коронавирусную болезнь, при выписке из больницы медики разрешают забирать домой кислородные концентраторы. Всего в медучреждениях насчитывается 41 аппарат.

— Больные, которые дома нуждаются в длительной кислородной поддержке, могут взять концентратор в пользование абсолютно бесплатно, — говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Черновицкого городского совета.

Чтобы получить концентратор, пациенту нужно обратиться к семейному врачу, который сделает заключение о действительной потребности пациента в кислородной поддержке.

Кислородный концентратор — это аппарат, который из воздуха отделяет молекулы кислорода, и на выходе подает концентрированный 93-95% кислородный поток. Устройства применяются для оксигенотерапии — насыщения крови кислородом. Применяется, как в процессе лечения заболеваний кровеносной и дыхательной системы, так и для улучшения самочувствия, омоложения, укрепления иммунитета.

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Напомним, что в Украине разрешили использовать технический кислород для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Источник: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Теги
Коронавірус Covid-19 , ОДА , Чернівці
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