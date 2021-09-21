В областном центре Черновцы людям, перенесшим коронавирусную болезнь, при выписке из больницы медики разрешают забирать домой кислородные концентраторы. Всего в медучреждениях насчитывается 41 аппарат.

— Больные, которые дома нуждаются в длительной кислородной поддержке, могут взять концентратор в пользование абсолютно бесплатно, — говорится в сообщении пресс-службы управления здравоохранения Черновицкого городского совета.

Чтобы получить концентратор, пациенту нужно обратиться к семейному врачу, который сделает заключение о действительной потребности пациента в кислородной поддержке.

Кислородный концентратор — это аппарат, который из воздуха отделяет молекулы кислорода, и на выходе подает концентрированный 93-95% кислородный поток. Устройства применяются для оксигенотерапии — насыщения крови кислородом. Применяется, как в процессе лечения заболеваний кровеносной и дыхательной системы, так и для улучшения самочувствия, омоложения, укрепления иммунитета.

Напомним, что в Украине разрешили использовать технический кислород для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Источник: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради