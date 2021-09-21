В обласному центрі Чернівці людям, які перенесли коронавірусну хворобу, при виписці з лікарні медики дозволяють забирати додому кисневі концентратори. Всього в медустановах налічується 41 апарат.

– Хворі, які вдома потребують тривалої кисневої підтримки, можуть взяти концентратор у користування абсолютно безкоштовно, – йдеться у повідомленні прес-служби управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

Щоб отримати концентратор, пацієнту потрібно звернутися до сімейного лікаря, який зробить висновок про дійсну потребу пацієнта в кисневій підтримці.

Кисневий концентратор – це апарат, який з повітря відокремлює молекули кисню, і на виході подає концентрований 93-95% кисневий потік. Пристрої застосовуються для оксигенотерапії – насичення крові киснем. Застосовується, як в процесі лікування захворювань кровоносної і дихальної систем, так і для поліпшення самопочуття, омолодження, зміцнення імунітету.

Нагадаємо, що в Україні дозволили використовувати технічний кисень для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Джерело: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради